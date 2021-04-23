小米11Ultra在印度推出 售价69999卢比

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:上个月小米举行了今年春季发布会，公布了包括小米11Ultra等多款智能手机，而在今天小米在印度也举行了一场线上发布会，正式宣布小米11Ultra、小米11X和小米11X Pro等手机。

（图源：小米官网）

小米11X和小米11X Pro在中国国内是红米K40以及K40+，在印度市场则进行了定制。小米11Ultra则保持了国内的高端配置，如QHD+显示屏、骁龙888处理器，三星GN2 5000万像素镜头以及无线、有线充电速度，电池容量也为5000mAh。

小米11Ultra的主要配置包括：高通骁龙888处理器， 新型相变散热材料，LPDDR5 （满血版），WiFi6 （增强版），定制1/1.12"超大底 |2.8μm超强感光，128°超广角镜头，4800W超高解析力，120x 潜望式长焦镜头，4800W超高解析力，全焦段电影相机，67W 有线闪充/67W无线闪充/10W无线反充，5000mAh纳米硅负极电池，2K +120Hz AMOLED四曲面柔性屏，哈曼卡顿立体声双扬声器，IP68 级防尘防水。

小米11Ultra在印度的售价为 69999 卢比（约 6070 元人民币），在印度提供了陶瓷黑和陶瓷白两种颜色。