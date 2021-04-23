茅台总工落选中国工程院院士候选人 网友：少了个笑话

4月23日，中国工程院公布了《2021年院士增选有效候选人名单》，茅台工程师王莉并不在其中。
今年2月份，茅台官方发消息称，茅台集团总工程师、首席质量官王莉入围中国工程院增选院士名单。
当时，消息一出曾引发热议，还有网友调侃表示，这是“酱香型院士”。
名单中，确定2021年院士增选有效候选人577位，包括了华为公司董事、战略研究院院长徐文伟。
对于新的结果，有网友认为:落选不是新闻，选上了才是新闻。
4月23日，中国工程院公布了《2021年院士增选有效候选人名单》，茅台工程师王莉并不在其中。
今年2月份，茅台官方发消息称，茅台集团总工程师、首席质量官王莉入围中国工程院增选院士名单。
当时，消息一出曾引发热议，还有网友调侃表示，这是“酱香型院士”。
名单中，确定2021年院士增选有效候选人577位，包括了华为公司董事、战略研究院院长徐文伟。
对于新的结果，有网友认为:落选不是新闻，选上了才是新闻。
今日，中国工程院2021年院士增选有效候选人名单公布，共有577人，此前引起网络热议的茅台集团总工程师王莉并未在列。
近段时间，茅台热度居高不下，曾多次登上热搜。更有甚者发明了“筋膜枪抢茅台”奇葩视频。近日，一段“天猫超市推出茅台碎瓶险”（Moutai Care）的视频在网上流传。
4月16日,第七届中国数字阅读大会隆重开幕后,第二届中国儿童数字阅读大会以高峰论坛形式,于当天下午在杭州君澜度假酒店亮相。由中国新闻出版研究院与KaDa儿童阅读研究院联合制定的《2020年中国儿童数字阅读报告》正式发布。据悉,此报告发布是KaDa儿童阅读研究院自今年1月成立以来,与外界的首次面对面交流。(图:KaDa故事创始人杨波发布报告)作为企业研究智库,KaDa儿童阅读研究院是KaDa故事在发展新时期的重要部署。拥有3000万用户的K
在今日《初入职场的我们》节目中，针对 实习生“怎么保养身材”一问，董明珠回应称，自己没怎么保养，心态是最重要的，心灵美比什么美都重要，现在是因为年龄大了还擦点护肤品，自己六十岁之前都没有擦过护肤品。
近日，中科院发布权威报告称，415~455nm波段蓝光属于有害波段，长期接触确实会对眼睛产生不可逆伤害。“防蓝光不是智商税”的话题冲上热搜，在微博上被广泛讨论。 众所周知，目前市场面上诸多学习机产品正是打着“护眼模式”防蓝光。“根据报告显示，无论是在护眼模式开启时还是护眼模式关闭后，市场销售火热的小天才护眼平板T1、步步高S5 和步步高S1W均无真正的护眼模式。 而在打开护眼模式后，也只有小度、讯飞、读书郎三家符?
晚上睡不着，早上醒不了，已经成为不少当代年轻人的生活写照。为了避免因失眠而影响正常的生活与工作状态，一部分年轻人开始在网络上寻医问药，一时间，互联网上充斥着大量的失眠的“急救指南”。与此同时，各类助眠产品也开始争相收割“无寐娘”的智商税。
3 月 31 日，由中国信息通信研究院与中国通信标准化协会主办，以“数字赋能 共建共享”为主题的 2021 数字化转型发展高峰论坛在京举行，论坛上正式发布数字化可信服务评估结果。中兴通讯首批通过信通院“数字化可信服务评估”，是具备“数字基础设施一体化云平台服务能力”的五家企业之一，并在信通院的引领下，携手业界数字化领先企业，共同成立了旨在推动各行业数字化发展和应用落地的“企业数字化发展共建共享平台”。近年来，?
昨晚（4月13日），证监会做出决定，对贾跃亭、杨丽杰（系时任乐视网财务总监）采取终身证券市场禁入措施。经调查、审理发现，乐视网、贾跃亭存在财务造假、未按规定披露关联交易、未披露为乐视控股等公司提供担保事项、未如实披露贾某芳/贾跃亭向上市公司履行借款承诺的情况、乐视网2016年非公开发行股票行为构成欺诈发行等情况，其中贾跃亭、杨丽杰违法情节特别严重。实际上，就在前一日，乐视网公告称，因公司2007年至2016年连续
麦迪格眼科医院是一家集医疗、教育、科研、生产于一体的集团化企业。成立 24 年来，麦迪格眼科医院专注儿童青少年的近视矫正，在上海、香港及济南等多地建有达到国际领先水平的科研基地，帮助 30 余万近视患者矫正视力，已成为我国领先的眼科医院集团。首创“日防、内补、夜矫正”三效合一的近视矫正方法麦迪格眼科医院专注开发青少年近视矫正和眼科卫生保健产品，核心产品麦迪高清组合创立了“日防、内补、夜矫正”三效合一的近视
4月9日消息，MIUI研发负责人乔忠良回应了“米粉反映的最近MIUI系统很不稳定”这一问题。乔忠良表示，MIUI系统不稳定问题的确存在，我们很早就密切关注到了，准确应该说是从去年5月份MIUI12第一个版本发布的时候就关注到了。
麦迪格角膜塑形镜对于控制和矫正青少年儿童近视的效果是有目共睹的，自上市以来便受到了众多家长和孩子的一直好评，很多家长在预防和矫正孩子近视的时候也是首选麦迪格角膜塑形镜。但是关于角膜塑形镜的佩戴和护理还是存在很多误区，从而影响到其矫正近视的效果。今天，麦迪格专家就来谈谈角膜塑形镜佩戴和护理的N个误区。误区一：佩戴时间越长矫正效果越好。由于角膜塑形镜是晚上睡觉配戴的特殊接触镜，所以在配戴期间，孩子的睡?
在近日的一档真人秀娱乐节目中，流量明星王俊凯展示了一种干泡脚方式。不同于常见的把塑料袋套在木桶上然后泡脚，王俊凯将塑料袋套在脚上，然后泡脚。不少网友看后调侃：这到底是在泡脚，还是在泡塑料袋？也有人质疑，这样泡脚真的有用吗？对此有专家表示，这样泡脚肯定是没用的，是一种无效养生。南京市中医院治未病中心主任中医师马书玖指出，用塑料袋套在泡脚桶上泡脚的方式本身就不值得提倡。虽然此举可以避免不同人之间可能的
诗人顾城说：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。”说到眼睛，总能让人想到光明和健康，然而我国青少年的眼健康情况却不容乐观。据权威机构统计，当前我国中学生和大学生近视率已超过70%，这意味着平均每10个青少年中就有7个人患有近视。作为全球领先的近视矫正连锁机构，多年来，麦迪格深耕眼健康领域，凭借强大的专家团队、先进的技术和优质的服务，为无数青少年矫正了近视，得到了社会的普遍认可。一流的专家团队多年
据外媒CNET报道，现代汽车过去曾明确表示，该公司的计划是从汽车行业扩展到更多领域，例如出行服务--甚至是飞行出租车。现在，这家韩国公司已经宣布了领导这样一个部门的人选，他就是前苹果和微软工程师Chang-Hyeon Song。该公司在周五任命Chang-Hyeon Song为总裁，监管现代汽车内部新的移动出行部门的所有相关事宜。具体来说，所有与交通即服务(TaaS)部门相关的事宜都将由Chang-Hyeon Song负责监管。他将负责制定未来全球移动服务
琼岛之滨，春和景明，因新冠肺炎疫情推迟一届的博鳌亚洲论坛 2021 年年会本月 18 日正式开幕，成为 2021 年全球首个以线下会议为主的大型国际会议。今年恰逢博鳌亚洲论坛成立 20 周年，正如论坛秘书长李保东所言，此次会议具有承上启下的重要意义。面对国内外形势出现的深刻变化，博鳌亚洲论坛 2021 年年会的主题确定为 “世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”，下设“拥抱产业变革”“与新技术共舞”等板块，聚焦
导语：3月21日，腾讯云TVP团队倾力打造的「TVP吐槽大会」第四季——腾讯云中间件专场落下帷幕，微服务和消息队列领域的资深TVP们在深度体验腾讯云中间件产品之后，提出直击痛点建议的同时也充分肯定了腾讯云中间件产品的实力与价值。在云原生2.0时代，腾讯云致力于为企业提供更加完善的分布式架构解决方案，帮助企业加速数字化建设，快速实现架构升级。经过多年匠心打磨，腾讯中间件产品已在金融、政府、能源、制造业等行业得到了?
在开发成本越发繁重的背景下，软件自动化开发工具开始有了更高的关注，更多的支持。但诸如代码质量等等环节上的可靠性，却也依旧有不少人保持着质疑的态度。飞算 SoFlu 全自动软件工程平台诞生之后，这样的质疑则开始逐渐被打消。自动化开发工具在开发效率上的提升是显而易见的，而除了效率，在一些靠人力无法解决的问题上，同样也能显出优势。不久前，Gab 的 CTO Fosco Marotto 写了很多错误百出的代码，导致黑客利用 SQL 注入漏?
为了提升移动摄影体验，许多手机厂商都在积极寻求外部合作（比如华为 x 徕卡、一加 x 哈苏）。不过对于拥有自家相机部门的索尼来说，Xperia 系列智能机显然拥有更加深度的定制体验。早在去年，索尼 Alpha 相机部门的工程师们，就已经为“Mark II”系列 Xperia 智能机带来了相当给力的技术支持。而今年新发布的 Xperia 1 III 和 Xperia 5 III 机型，也延续了这一开发策略。由 Sony Xperia 昨日在 YouTube 频道上发布的一则幕后介绍?
上周，马斯克公布了一段脑机接口的最新测试视频，其中显示一只名为“帕格”(Pager)的9岁猕猴通过内置的Neuralink设备实现了用意念操控电子游戏。
疫情期间，全国超过2 亿学生接受在线教学，网络取代校园成为教育教学的主阵地。视频课、直播课、在线答疑……一批基于互联网技术的教学形式对教育抗疫起到了积极作用。当前，如何总结在线教学经验，提升在线教学质量，是教育界关切的问题。为更好的提高教研教学质量、促进教师的专业成长，4 月10 日，教育部“国培计划(2013)”重点培养骨干教师李桂春，北京八中德州分校校长、曾参与多项“十三五”重点课题研究的语文高级教师李欣
4 月23 日，第79 届中国教育装备展如期举行，由新东方Kids+与赢创教育联合打造的智慧教育BOX在展会上正式发布。中国教育装备行业协会未来教育装备..
4月22日，B站会员购联合艾瑞咨询发布《中国Z世代手办消费趋势研究报告》(以下简称《研究报告》)称，中国手办消费市场属于稳步增长的小众市场，202..
今年的 4 月 23 日，是第 26 个“世界读书日”。为了号召大家养成阅读的好习惯，由深圳读书会、中资海派、蝶变学堂、“她力量”联盟联合主办，早晚..
北京烤鸭以肉质鲜美、肥而不腻、瘦而不柴而闻名国内外，成为来到北京必尝的舌尖美味。说到北京烤鸭，就不得不说一说全聚德，全聚德作为饮食界的“..
4 月 25 日，全球物联网创新企业BOE（京东方）宣布，斥资 60 亿打造的智慧医院——成都京东方医院正式开诊。成都京东方医院开诊后，其服务区域将辐..
近日,第十一届轻工业信息化大会暨回顾十三五信息化成果、展望十四五前沿技术应用峰会在北京成功召开。本次大会由中国轻工业信息中心及中国轻工业企..
网传消息称，4月24日晚，一男子持刀刺欲杀米哈游两位创始人，结果在米哈游公司园区被现场抓捕。报道称，嫌疑人谷某某因对米哈游公司海外推广不满，..
书籍，是文化的重要载体，读书，是继承文化的重要方式。从 2014 年至今，“全民阅读”已经连续 8 年写入政府工作报告，在“十四五”规划纲要里，“..
为落实“双师课堂”在试点学校的实施与优化教学闭环,提升当地中教老师的执教水平,4月21日至22日,阿卡索公益项目团队一行来到了广东省河源市紫金县..
【TechWeb】4月25日消息，在今天的华为开发者大会2021（Cloud）上，华为发布了6大创新产品及服务：华为云CCE Turbo云容器集群、CloudIDE智能编程助..
“开启电动化时代”“向智能移动出行服务商转型”的详细布署成了各大车企未来规划的重点。企业数字化转型过程中，那些看得见摸得着的自动化，相对..
4月23日，宸帆电商（以下简称:宸帆）正式宣布完成千万美元级B+轮融资。今年3月，公司刚刚官宣获得来自兰馨亚洲领投的数千万美元B轮融资。这意味着..
今日，腾讯作为数字人民币运营机构参与第四届数字中国建设成果展览会，与中国人民银行数字货币研究所、其他运营机构一同展示了数字人民币试点成果..
最近，我在很多平台上都能刷到一种叫「快递盲盒」的东西，甚至还有人说它是“夜市最火”:这些东西不仅卖的便宜，9.9元就能买一个， 16块钱甚至可以..
针对华为云业务是否会剥离出来独立运作的问题，华为云BU总裁张平安对界面新闻记者表示，云业务的投资和发展速度正在加速，如何能让华为云得到更好..
现代汽车公司在近日表示，预计由于全球半导体短缺而导致的持续生产中断将在 5 月份持续或加剧。..
摘要：涅槃重生，一次水到渠成的更名。某种程度上， 4 月 22 日下午的“高途品牌战略发布会”，更像是过去 28 天的一次绝地反击。 自 3 月 26 日跟..
转转集团昨日携手快手电商联合推出超级品牌日直播大促，当晚在转转官方直播间卖出了61500多单二手3C商品，累计下单销售额超过7500万元，创出了二手..
今日，北京市市场监管局发布了对四家校外教育培训机构价格违法行为的通告。通报称，跟谁学、学而思、新东方在线、高思存在“利用虚假的或者使人误..
作为对未来5G+万物互融时代的思考和具体战略布局，OPPO正不断加大对人工智能领域人才的投入与培养。 4 月 25 日，由OPPO小布助手主办，面向全国高..