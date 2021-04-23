茅台总工落选中国工程院院士候选人 网友：少了个笑话

诗人顾城说：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。”说到眼睛，总能让人想到光明和健康，然而我国青少年的眼健康情况却不容乐观。据权威机构统计，当前我国中学生和大学生近视率已超过70%，这意味着平均每10个青少年中就有7个人患有近视。作为全球领先的近视矫正连锁机构，多年来，麦迪格深耕眼健康领域，凭借强大的专家团队、先进的技术和优质的服务，为无数青少年矫正了近视，得到了社会的普遍认可。一流的专家团队多年