2021年4月18日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于儿童的，问题是“儿童乘车时，主要依据什么来判断能否享受优惠政策?”这个问题其实还是比较冷门一点不受到大家关注的，不过平时很多人日常生活中也有接触过这个政策的，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园最新答案。

儿童乘车主要依据什么来判断享受优惠政策 4月18日蚂蚁庄园小课堂最新答案

今天问题：儿童乘车时主要依据什么来判断能否享受优惠政策

A、身高或年龄均可

B、只看身高

正确答案:身高或年龄均可

解析：《关于深化道路运输价格改革的意见》（交运规〔2019]17号）规定，6周岁(含)以下或身高1.2米(含)以下、且不单独占座的儿童(限1人)可免费乘车;6～14周岁或身高1.2～1.5米的儿童半价购票。

儿童福利政策是指一套谋求儿童幸福的方针或行动准则，其目的在促进所有儿童的身心社会福利。因此，儿童福利政策的内涵包括儿童需求的满足、儿童权利的保障及儿童保护工作三个层面。

广义上讲，儿童福利政策可指一切涉及儿童福利的活动和政策立法，包括医疗政策、教育政策及未成年人保护立法等各个方面;狭义而言，仅从儿童社会工作的角度探讨，则指涉及儿童生存环境状况的、地区性的、针对儿童的问题及需要而提出的、有利于儿童的成长与发展的政策保障。

好处：

获得基本生活照顾:家庭与社会应提供青少年（儿童）成长过程中所需基本生活和养育需求;

获得健康照顾:包括适当的身心医疗照顾和预防保健服务;

获得良好的家庭生活:家庭应提供良好的亲子关系和适当的管教环境;

满足学习的需求:社会应提供青少年（儿童）充足的就学机会和良好的教育环境;

满足休闲和娱乐需求:家庭和社会应提供足够的休闲娱乐场所和设备，并教导其学习良好的娱乐态度及习惯;