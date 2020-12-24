京东开展摔倒老人帮扶活动：不需要担心被讹诈或产生纠纷

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:今日，京东发布全员邮件称，如遇到老人滑倒、摔伤等情况应该请第一时间伸出援手，不要担心事后是否会被讹诈或产生纠纷，京东将承担所有不良后果。

据蓝鲸财经报道，对此，京东方面回应称，该活动由京东物流主办，号召所有员工特别是快递小哥，在路上看到摔倒老人伸出援手，如遇纠纷可拨打员工服务热线申请协助。

据悉，目前京东物流正在筹备2021年IPO事宜 。数据显示，2017年至2019年，京东物流实现营收51亿元、124亿元、235亿元。同时，当前京东物流的员工规模已达20余万人，并在全国运营超过800个仓库。

以下为京东邮件全文:

正式号召:请全体京东人勇于伸出援手!

各位同事大家好，

随着气温的降低，很多地方路面湿滑，老人独自在外行走易出现滑倒、摔伤等情况。面对摔倒的老人，现在社会上普遍存在对救助后可能说不清情况被讹诈或产生纠纷的担忧。

所以，京东集团正式号召:

所有京东人，在遇到老人摔倒这样的危急情况时，请第一时间伸出你的援手，不要担心事后是否会因为你的善举而被讹诈或产生纠纷，京东集团是你最坚实的后盾，为你承担所有不良后果，不让任何一双伸出的温暖援手被寒风侵袭!

如果你在救助受伤人员后遇到纠纷，请拨打员工服务热线400-618-3638报备情况并申请协助，法务部专业同事及律师将全程协助进行处理。

感谢你对感恩价值观的坚守与践行，你传递爱与希望，京东与你共同守护最美的初心。