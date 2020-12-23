太弱！测试显示，美国电信巨头Verizon 5G网络比其LTE网络还慢

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太弱！测试显示，美国电信巨头Verizon 5G网络比其LTE网络还慢

2020-12-23 11:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:5G网络发展上，美国速度比中国、韩国等国家慢了许多。根据最新调查显示，美国多家电信运营商提供的5G网络比其LTE网络还慢。

据报道，美国电信巨头Verizon新的全国5G网络比其LTE网络慢，以至于用户智能选择完全禁用5G，除非他们靠近毫米波（mmWave）网络。

Verizon (1)

上述结果来自《PC Magazine》的Sascha Sagan所做的测试，他指出动态频谱共享（DSS）是罪魁祸首。这项技术让运营商可以同时运行LTE和5G网络，对于像Verizon一样没有足够的专用5G频谱，有很大的用处。

虽然这家运营商直到最近才把主要精力放在其毫米波5G网络上，但它也已经开始推出一个中频带全国5G网络，承诺通过使用DSS来避免毫米波的范围问题。对Verizon来说唯一的问题是，这项技术会导致在大多数情况下运行在5G模式下的手机性能变差。

5G手机、5G网络 (4)

而目前Verizon的用户的解决方案是，只能选择关掉5G功能。《PC Magazine》还发现，美国另外一家电信运营商T-Mobile的5G网络同样会比Verizon的LTE慢，尽管前者使用的是专用的5G频段。这项全测试还显示，AT&T的5G也可能比LTE慢——原因是这家运营商的5G网络也使用DSS技术。

当然，这可能只是一个暂时的问题，随着Verizon继续增加专用5G频谱，其速度将会提高。

值得注意的是，这并不适用于Verizon的毫米波技术。虽然毫米波速度更快，但射程范围小，而且它会被树木、建筑物，有时甚至是窗户所阻挡。

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