阴阳师年节祈岁活动23日开启 年节祈岁活动详情

阴阳师即将在12月23日开启年节祈岁活动，会上线很多奖励，一些小伙伴还不清楚年节祈岁活动的内容是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

活动时间

2020年12月23日维护后-2021年1月5日23:59

活动内容

活动包括「祈福之行」、「冰狩之战」、「年节之备」三项主要玩法，以及「相赠平安」、「年意绘彩」两项趣味玩法。

参加「年节祈岁」相关活动，即可获得活动道具「雪球」。

活动奖励

累积指定数量的「雪球」，即可获得插画券、神秘的符咒、皮肤券以及活动专属动态头像框「年节祈岁」

△动态头像框「年节祈岁」

更有星熊童子皮肤「秋庭千盛」等待着大人们领取

祈福之行

活动期间，大人们可以通过组队界面和活动界面参与活动。

参与活动需消耗「新旦绘马」，每天寮办将自动向大人们发放20枚「新旦绘马」。当大人们的「新旦绘马」数量≥100时，寮办将不会再继续发放。

活动支持1-5人共同挑战，挑战难度随队伍人数增加而降低，每天可以参与20次。

战斗中参战式神不会获得经验，每场战斗有2个观战位，观战式神可以获得大量经验。购买「年节注连绳」，可以额外获得2个观战位置。

战斗中，当敌人陷入冰冻/深度冰冻状态时，将可对其造成更高的伤害。

冰狩之战

活动期间，大人们每天可挑战1次冰麒麟BOSS

大人们可以在挑战中使用特殊技能，秒杀身穿冬季主题皮肤的敌方怪物，即可快速击败BOSS获得奖励。

年节之备

活动期间，式神委派玩法内，将额外刷新出年节系列委派任务，系列任务共10个，每个耗时10小时，需按照系列任务顺序完成。

相赠平安

活动期间，大人们可以通过相赠平安玩法，与好友互相赠送礼物。

送礼物时间

12月23日8:00-1月3日12:00

拆礼物时间

12月25日8:00-1月5日23:59

只能将礼物送给亲密度达到“温暖的陪伴”的亲友，每人最多可以给5个好友赠送礼物，每人最多可以收到20个礼物，每人最多可以拆开3个礼物（寮办和式神赠送的礼物除外）。

赠送礼物可获得，活动专属头像框「冬青落雪」以及大量羁绊值

△动态头像框「冬青落雪」

年意绘彩

活动期间，大人们可以通过年意绘彩玩法向自己或他人的头像上，添加圣诞帽、鹿角、御祝等趣味贴纸装饰，装饰完成后，可将图片一键设为头像或将制作完成的图片发送给对应的好友，增加节日的气氛~