每日互动回应员工涉嫌虚增销售合同：已移交司法处理

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:昨日晚间，每日互动发布声明称，近期在开展应收帐款催收工作中发现一名员工存在通过伪造客户印章、假冒客户身份、虚假确认对账单及询证函等一系列手段，虚增销售合同侵害公司利益并涉嫌违法犯罪的情形。在发现该重大事项后第一时间向公安机关报案，目前案件已立案并在侦查过程中。公司已对其立即开除，并移交司法处理。

每日互动表示，公司目前生产经营正常，上述事项未对公司生产经营造成其他影响。如有相关进展，公司将及时进行披露。公司已即刻成立内部专项小组，对可能涉及到的业务情况、合同情况、财务流程等展开全方面自查。公司将全力配合公安机关侦查工作，并采取一切措施挽回公司损失。

据悉，该员工涉嫌虚增2019年、2020年前三季度合同金额分别为3746.51万元、2858.19万元。每日互动预计，上述事项对公司2019年、2020年前三季度净利润最大影响分别为-3746.51万元、-2858.19万元。

受此事件影响，每日互动目前一字跌停，报20元/股，总市值80.02亿元。

每日互动股份有限公司（个推）成立于2010年，是专业的数据智能服务商。构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共管理和智能风控等多领域的数据智能服务生态。公司于2019年3月登陆创业板。截至2020年6月，开发者服务SDK累计安装量已突破600亿，日活独立设备数超4亿，其中智能IoT设备SDK累计安装量超9000万。