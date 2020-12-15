每日互动回应员工涉嫌虚增销售合同：已移交司法处理

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 每日互动最新资讯 > 正文

每日互动回应员工涉嫌虚增销售合同：已移交司法处理

2020-12-15 14:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:昨日晚间，每日互动发布声明称，近期在开展应收帐款催收工作中发现一名员工存在通过伪造客户印章、假冒客户身份、虚假确认对账单及询证函等一系列手段，虚增销售合同侵害公司利益并涉嫌违法犯罪的情形。在发现该重大事项后第一时间向公安机关报案，目前案件已立案并在侦查过程中。公司已对其立即开除，并移交司法处理。

每日互动表示，公司目前生产经营正常，上述事项未对公司生产经营造成其他影响。如有相关进展，公司将及时进行披露。公司已即刻成立内部专项小组，对可能涉及到的业务情况、合同情况、财务流程等展开全方面自查。公司将全力配合公安机关侦查工作，并采取一切措施挽回公司损失。

QQ截图20201215141350.jpg

据悉，该员工涉嫌虚增2019年、2020年前三季度合同金额分别为3746.51万元、2858.19万元。每日互动预计，上述事项对公司2019年、2020年前三季度净利润最大影响分别为-3746.51万元、-2858.19万元。

受此事件影响，每日互动目前一字跌停，报20元/股，总市值80.02亿元。

QQ截图20201215141937.jpg

每日互动股份有限公司（个推）成立于2010年，是专业的数据智能服务商。构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共管理和智能风控等多领域的数据智能服务生态。公司于2019年3月登陆创业板。截至2020年6月，开发者服务SDK累计安装量已突破600亿，日活独立设备数超4亿，其中智能IoT设备SDK累计安装量超9000万。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 一文读懂数据智能服务商——每日互动（个推）服务生态

    从2010年到2020年每日互动（个推）从一家创业公司成长为A股上市企业从移动互联网“送水工”成长为数据智能“领航鲸”关于每日互动，你了解多少一张图带你读懂每日互动业务的方方面面

    每日互动 个推

  • 互动十载，每日“鲸”彩 | 每日互动（个推）十周年庆典暨家属开放日圆满举行

    2020 年 12 月 7 日，是每日互动(个推)的十周岁生日。在十周年成立之际，一场别开生面的十周年庆典暨家属开放日活动在个推"鲸"彩上演。庆典活动以一场寓意深厚的十周年主题分享活动为开端。数百名小伙伴聚集在一起，在创始人、CEO方毅和部分"老战士"们的讲述中，一同回顾了公司从创业初期到现在十数年的心路历程和那些攻坚战役"背后的故事"，更加深切地感受到了公司的文化和战斗精神，也对未来有了更多更远大的期许和畅想。-十周年

    每日互动

  • 数据智能服务商每日互动（个推）亮相2020世界互联网大会

    一年一度的“乌镇时间”如约而至。来自全球科技、互联网领域的知名企业和大咖齐聚千年水乡古镇，共同参与以“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的“世界互联网大会·互联网发展论坛”。11月22日，大会的重要组成部分——“互联网之光”博览会率先拉开帷幕，成为人工智能、云计算、大数据、区块链、5G等领域的数字新技术、新产品、新应用、新成果集中展示的超级秀场。作为国内数据智能领域的头部企业，每日?

    数据智能服务 2020世界互联网大会 个推

  • 大数据三步营销，看个灯如何用子弹夹让品牌TA“砰”然心动

    在程序化广告投放中,国内专业的数据营销服务商"个灯"提出了一个创新的精准广告投放模式-【子弹夹模式】。该模式中,整个广告系统是一把枪,目标用户是一颗颗子弹,个灯在其中扮演的是装满子弹的"子弹夹"。每次广告投放前,DSP平台会来实时问询当前流量是否为目标用户,子弹夹在毫秒间返回结果,"Yes"才投放,"No"则不投,确保广告精准曝光。对品牌主而言,找到精准的目标用户是营销转化的第一步。找不到用户一切就无从开始,哪怕产品再好,价?

    产品营销

  • 及刻大数据发布疫情后餐饮客流洞察报告：西安居北方城市之首

    今年对于餐饮行业来讲绝对是最不平凡的一年， 2020 年的新冠疫情病毒引起的肺炎疫情对餐饮行业的冲击从各个方面都远远超过了 2003 年的非典，门店停摆，客流量骤降，现金流断裂，固定支出，人力成本难以支付等一系列困难都在考验着餐饮行业。好在疫情于春天得到了较好的控制，餐饮业界的寒冰也逐渐消融。在接近 2020 的尾声之际，及刻大数据研策中心抓取到了全国十万多家餐饮店铺，监测了 2020 年2- 3 季度数千万条的餐饮店铺客流?

    及刻大数据 餐饮大数据

  • 哗啦啦大数据：全国11月餐饮营收增幅为1.36%，安徽增速领跑全国

    一、行业大盘1、全国餐饮营收持续回暖,已超去年同期水平哗啦啦大数据显示,2020年11月,全国餐饮营收情况同比去年增幅为1.36%,已经超过去年同期水平。2、茶饮表现最突出,中式正餐还有待恢复其中,各业态营收情况同比波动较小。哗啦啦数据显示,同比2019年11月,茶饮营收增幅为6.33%,表现最好。其他业态中仅有西式正餐和面包甜点保持正增长,同比增幅分别为0.58%和1.24%。而中式正餐与中式快餐的营收流水领跌所有业态,同比2019年11月,营收

    大数据

  • 极光大数据（JG.US）牵手一起作业，AI技术助力智能用户运营

    近日，中国领先的移动开发者服务提供商极光(Aurora Mobile， 纳斯达克股票代码：JG)与全球领先的K12 智能教育平台上海一起作业信息科技有限公司(以下简称：一起作业)在智能用户运营等方面达成合作，极光将协助其优化用户体验，提高用户活跃及粘性。一起教育科技是全球领先的K12 智能教育平台。怀着“让学习成为美好体验”的使命，一起教育科技致力于用先进的教育科技、优质的教育内容和持续的教育热情，为K12 阶段的学校、家庭、社

    极光大数据 AI技术

  • 信用飞邱冠宇：大数据时代到来，航旅数字化转型势在必行

    信用飞邱冠宇认为，当下，数字科技推动经济已经成为各领域的提质增效的方向，数字科技的迭代推进应用于航旅行业，也促进其业务场景的发展，解决了运营成本高、效率度、业务繁琐等痛点。国内大型企业已经纷纷拥抱数字科技战略，为此，信用飞持续发力数字科技，为航旅人群提供优质出行服务。 据数据统计， 2019 年，全年全国居民人均可支配收入 30733 元，比上年增长8.9%，有了充足的可支配收入做支撑，再加上国民经济增长和消费升?

    数字化转型 信用飞

  • 武汉网盾科技和极风云IDC大数据中心教你：一分钟识别真假BGP机房

    目前在云计算大数据风行的时代，5G高速网络传输的来临对很多传统产业产生了冲击，传统IDC服务也已经感受到了云计算的巨大压力!更多的互联网用户将业务转存到云服务中，但是无论是公有云还是企业自建私用云，对IDC资源的需求只有增加而无衰减。国内不少IDC服务商都建立起不少所谓“真正的双线”、“多线”、“几星级”的IDC机房，但是，这其中有没有水分?他们都真的是BGP线路机房吗?其实很个很重要的基础就是BGP线路需要有自己的机?

    网盾科技 大数据中心

  • 电话邦CEO出席清华大学金融科技研究院组会 共议通信大数据应用

    11 月12 日，应清华大学五道口金融学院常务副院长、金融科技研究院院长廖理邀请，电话邦创始人兼CEO毛羽建出席了金融科技研究团队的组会，并就电话邦的模式创新、技术应用及数据研究同研究团队进行了分享与交流。电话邦作为号码生态圈构建者，深耕通信大数据分析领域多年，在数据验证、分析方面具有突出优势，目前大数据产品已有效应用于金融风控、品牌营销、战略决策、市场预测、用户分析等多个领域，服务各类规模政企客户10 万+?

    电话邦 清华大学

  • 睿帆科技成功入选2020年广州市工业和信息化局大数据入库企业名单

    今年 4 月，《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》正式发布，数据作为一种新型生产要素首次正式出现在官方文件中。这是个标志性事件，同时也呼应了早在 19 年底，习近平总书记在十九届中共中央政治局第二次集体学习时的讲话：“大数据是信息化发展的新阶段，未来将构建以数据为关键要素的数字经济”。为响应国家方针政策、贯彻落实《建设广州人工智能与数字经济试验区三年行动计划（2020-2022）》等

    睿帆科技

  • 2020年度中国网络诚信十大新闻公布 涉及直播带货、大数据杀熟等话题

    在今日的2020中国网络诚信大会上，2020年度中国网络诚信十大新闻评选结果正式公布。据介绍，这十大新闻分别包括了网络内容生态治理、疫情防控与复工复产、网络直播与直播带货、在线旅游“大数据杀熟”等热点话题。

    网络诚信 直播带货 大数据杀熟

  • 2020年艾滋病检测电商大数据发布 京东健康携手万孚健康防疫抗艾

    2020 年 12 月 1 日是第 33 个“世界艾滋病日”，“携手防疫抗艾、共担健康责任”是今年的活动主题，旨在强调在全球抗击新冠肺炎疫情背景下，政府、部门、社会、个人要携手应对新冠肺炎、艾滋病等全球范围内重大传染病挑战，共同抗击艾滋病，为实现艾滋病防控目标、构建人类卫生健康共同体努力。 11 月 30 日，京东健康联合即时检验企业万孚健康发布《 2020 年HIV检测电商大数据报告》（下称《报告》），通过HIV网购检测的新趋势和

    京东健康

  • DNF每日助力奖励汇总 F1每日助力活动奖励一览

    DNF在10日的时候更新了F1每日助力的活动，其中可以拿到很多奖励，下面就来为大家分享一下到底有哪些可以获得的奖励。

    dnf

  • 光遇11月27日每日任务攻略 11.27光遇每日任务怎么做

    光遇在11月27日开启了最新的每日任务，这其中有和朋友击掌、在暮土追逐星光、面对冥龙、在暮土重温先祖回忆，下面就来为大家分享一下攻略。

    光遇

  • 王者荣耀创意互动营周年纪念册是什么 创意互动营周年纪念册福利

    王者荣耀马上就要在2020年12月5日开启创意互动营周年纪念册，很多玩家还不清楚这个是什么，下面就来为大家分享一下。

    王者荣耀

  • 原神飞行挑战地点大全 每日飞行挑战攻略

    ​原神在中最近上线了飞行挑战的活动，很多玩家还不清楚这个飞行挑战的地点在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。

    原神

  • 李雪琴回应被中消协点名：仅作为互动嘉宾参加

    今日，针对“被中消协点名直播人气造假”一事，李雪琴回应称，自己第一时间联系平台了解情况，让平台解决好问题。那场直播自己仅是作为互动嘉宾参加的，旨在活跃现场气氛，自己和自己的团队不参与任何形式的直播间运营，所有数据上的操作自己也不知道，主办方也没有告诉自己。

    李雪琴 中消协 直播

  • 每日瑜伽携手小鹅通 打通瑜伽全场景学习闭环

    近日，由专注内容付费领域的技术服务商——小鹅通发起的“双十一好课嘉年华”活动宣告结束。每日瑜伽精品课堂“阿斯汤加串联瑜伽 - 理疗序列/初级序列”课程和“28 堂超嗨燃脂塑型课”获得了广大渠道的认可和学员的喜爱，分别获得了本次“好课嘉年华·女性时尚专场”第一名和第三名的好成绩。每日瑜伽于2017 年入驻小鹅通内容分销市场，凭借自身专业优质的课程内容，每日瑜伽精品课堂已经连续两年获得“小鹅通优质内容贡献奖”。作

    每日瑜伽 小鹅通

  • 顺丰控股：公司未制订赴港发行股票并上市的计划

    近日有媒体报道称，顺丰控股考虑在香港二次上市。对此，顺丰控股发布公告予以澄清。顺丰控股表示，公司未制订在香港联合交易所有限公司发行股票并上市的计划。

    顺丰 顺丰控股上市 顺丰控股
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM