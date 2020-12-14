华硕TFU A17游戏本曝光：搭载R7-5800H和RTX3060

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:国外爆料者momomo_us发现了一款华硕TUF A17游戏本电脑，该笔记本电脑配备AMD Ryzen7-5800H处理器和英伟达GeForce RTX3060移动GPU，目前这些硬件都未正式发布，因此更加令人期待。

AMD Ryzen7-5800H处理器是AMD即将推出的高性能移动Ryzen5000系列的其中一个型号，具有8个核心和16个线程，频率从3.0GHz到4.3GHz。上一代的Ryzen7-4800H主频则是2.9GHz –4.2GHz。根据零售商列表，可能基于Zen3的架构设计，具有16MB缓存。

至于同样关注的还有英伟达GeForce RTX3060移动GPU，预计会成为明年开始大多数主流游戏笔记本会使用的一款移动处理器，另外还曝光的有英伟达GeForce RTX3060Max-P，根据零售商的规格表，它拥有6GB VRAM和192位内存总线。

在未来几个月内，这款华硕TUF A14笔记本可能会成为游戏本市场的主力军。除了具有144Hz刷新率屏幕之外，还拥有自适应同步技术，Wi-Fi6和Optimus图形切换技术，配备Ryzen7-5800H和GeForce RTX3060的华硕TUF Gaming A17也是一个潜在的突破者。