微软Xbox Game Pass云游戏平台将于2021年春季登陆iOS

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:微软在今天正式宣布旗下的Xbox Game Pass云游戏平台在2021年春季登陆iOS，该服务不会通过应用程序提供，而是通过Web浏览器进入来实现的，这一做法也是为了绕开苹果的抽成机制。

微软在公告中表示：在2021年春季，我们将迈出下一步，在Xbox、PC上通过应用程序和浏览器方式，同时在iOS设备上通过移动Web浏览器提供Xbox Game Pass Ultimate的一部分服务。通过添加超过十亿台设备作为在Xbox生态系统中进行畅玩，我们可以为所有类型的播放器提供无缝的体验。无论是在iPhone上使用触摸控制与Xbox朋友一起玩《我的世界：地下城》，还是在开会之间休息时进入Surface Pro偷偷玩《天命2：超越光明》。

2020年初，由于苹果的App Store规定，导致Xbox流媒体应用程序登陆iOS的计划被推迟，该规则禁止应用程序通过单个应用程序从云中流式传输多个游戏。苹果公司认为这一做法使得苹果无法审查云游戏是否符合苹果的要求。仅当每个游戏都可以按照苹果的规定以单独应用程序使用时，Game Pass串流服务才可以被使用。

为了绕开苹果对游戏的审核以及抽成机制，微软选择了以浏览器方式来实现Xbox Game Pass服务。微软的游戏流媒体服务作为Xbox Game Pass Ultimate订阅的一部分捆绑在一起，每月收费14. 99 美元，目前可提供100多种游戏。