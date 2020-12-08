罗永浩又被限制消费 此前称6亿债务已还4亿

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:据天眼查数据显示，9月7日，北京锤子数码科技有限公司新增一则被限制消费信息。该限制消费令案号为（2020）津0103执4190号，被限制消费人员为罗永浩。

资料显示，北京锤子数码科技有限公司成立于2014年6月，注册资本为2000万，法定代表人为温洪喜。

据悉，去年罗永浩曾多次进入限制高消费名单，当时，罗永浩称，欠债还钱本是应有之义，但也许是因为蓄意赖账的人多，所以仅算本分的表态，被很多媒体和朋友各种支持甚至赞扬，实在是非常惶恐不安。恳请大家考虑一下债权方的感受，不要再说了，我会努力工作还债，多谢。

去年11月，罗永浩曾表示:“自2018年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠了银行、合作伙伴和供应商约6个亿的债务。在过去的10个月里，我们已经还掉了3个亿左右的公司债务，我个人也以各种方式筹款帮公司还了其中的数千万。即便公司因不可抗力被彻底关掉，个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。”

在今年9月的脱口秀大会上，罗永浩表示，始于2018年年底的6个亿债务已还清4个亿，没有意外的话未来一年差不多可以全部还完。同时，罗永浩还表示，等这些债务全部还完之后可能会拍一个纪录片，来记录这一段诡异的人生旅程，这个纪录片的名称自己都想好了，叫《真还传》。