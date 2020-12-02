​苹果公布App Store2020年度精选 原神等上榜

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2020-12-02 13:47 · 稿源：站长之家
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今日，苹果App Store正式公布了2020年度精选 App 和游戏。他们分别是:初学者锻炼APP《Wakeout!》、手游《原神》、日历APP《Fantastical》、个性化音景App《Endel》。

年度App《Wakeout!》

据悉，Wakeout是由Andres Canella开发的一款健身运动类APP。用户可随时随地开展简单的锻炼活动。与一般的健身 App 不同，《Wakeout!》没有高强度负重练习，而是把人人都需要的基本运动嵌入生活。

当选理由:这款 App 鼓励我们利用简单的条件和工具进行趣味十足的锻炼，帮我们在忙碌中找到时间与动力，战胜懒惰，保持健康。

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年度游戏《原神》

《原神》是由上海米哈游制作发行的一款开放世界冒险游戏，于2020年9月28日正式开启公测。游戏发生在一个被称作“提瓦特”的幻想世界，在这里，被神选中的人将被授予“神之眼”，导引元素之力。玩家将扮演一位名为“旅行者”的神秘角色，在自由的旅行中邂逅性格各异、能力独特的同伴们，和他们一起击败强敌。

在数据方面，同在官方服务器的情况下，iOS、PC、Android平台之间的账号数据互通，玩家可以在同一账号下切换设备。

当选理由:在这个用前沿图像技术打造的广阔开放世界中，我们可以自由探索，结交伙伴，遇见形形色色的奇妙生灵，与撼天动地的巨兽作战。

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年度 Mac App《Fantastical》

Fantastical 是 iOS 上最受欢迎的日历应用，在 Mac 上，将菜单栏拉下来就可以快速添加事件，在 iPhone 上，点击右上角 号按钮就可以添加事件，不论在 iPhone 上还是 Mac 上，用户都可以用语言来快速输入。

据悉，《Fantastical》早在2011年也曾当选最佳应用。

当选理由:2020年，这款经典日历 App 与时俱进，让远程沟通与协作变得格外轻松从容。

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年度 Apple Watch App《Endel》

Endel 创建个性化音景，为用户提供思想和身体完全沉浸到任何任务中所需的音乐。Endel 能根据用户当前的内部和外部条件（例如位置、时区、天气和心率）轻柔地起伏。这些经过微调的个性化声音完全符合昼夜节律，非常适合:减轻压力、提高工作效率、深度工作、日常放松、平静睡眠。

这些音景分为“Relax”（放松）、“Focus”(专注)、“On-The-Go”(通勤)、“Sleep”(睡眠)等几类。这款 App 会改变音色、加快节奏;在办公桌旁投入工作时，音乐会帮你保持专注;晚上就寝时，它又会陪你顺利入眠。

当选理由:这款 App 模糊了音乐与健康之间的界限，将一个舒缓、轻松且高度个性化的音乐世界搬上了我们的手腕。

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