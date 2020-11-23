2020年世界互联网发展指数排名发布： 中国排名第二

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2020年世界互联网发展指数排名发布： 中国排名第二

2020-11-23 20:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:今日，世界互联网大会·互联网发展论坛在浙江乌镇开幕，由《世界互联网发展报告2020》和《中国互联网发展报告2020》组成的大会蓝皮书正式发布。

根据蓝皮书公布的世界互联网发展指数表明，美国、中国、德国、英国、新加坡分列综合排名前五。

蓝皮书总结认为，通过对各项指标的计算得出的上述48国互联网指数得分显示，美国和中国的互联网发展依然领先于其他国家，欧洲各国的互联网实力强劲且较为均衡，拉丁美洲及撒哈拉以南非洲地区的互联网发展进步显著。其中，美国、中国、德国、英国、新加坡分列综合排名前五。

互联网 社交

蓝皮书中的《世界互联网发展报告2020》提到，2020年度世界互联网发展指数体系选定五大洲互联网发展具有代表性的48个国家进行分析，反映当前各大洲和世界主要国家的互联网最新发展状况。

蓝皮书提到，2020年，全球互联网用户继续保持增长势头。数据显示，全球互联网用户数约为45.4亿，普及率达59%，比2019年增长了近3亿。

蓝皮书中的数据还显示，中国的互联网水平仅次于美国，在世界互联网发展指数中排名第二位。在信息基础设施、创新能力、产业发展、互联网应用、互联网治理等多项指数排名中，中国也居于前列。

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