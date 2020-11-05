蚂蚁集团:11月6日启动退款程序 资金将于11月9日退回

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:今日晚间，蚂蚁科技集团发布公告称，发行人及联席主承销商将按照投 资者缴纳的新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金（如有）并加算银行同期存款利息返还投资者。发行人及联席主承销商将于2020年11月6日启动退款程序， 前述资金于2020年11月9日退回。投资者认购的股份将于2020年11月6日注销。

此外，蚂蚁集团还表示，暂缓发行后，蚂蚁集团在首次公开发行股票注册同意批复的有效期内，在对相关会后事项充分核查和评估的基础上，视情况决定是否重新启动发行并及时公告。

11月3日晚间，上交所向蚂蚁集团发布公告称，将决定暂缓蚂蚁集团上市。

随后，蚂蚁集团发布致投资者信称，已接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交易所A股上市计划。受此影响，蚂蚁决定于香港联交所H股同步上市的计划也将暂缓。蚂蚁集团将按照两地交易所的相关规则，妥善处理好后续工作。

11月4日，蚂蚁集团发布公告称，香港公开发售的申请股款（连同1.0%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易徵费以及0.005%香港联交所交易费）将不计利息分两批退回。其中，于2020年11月4日(星期三)就全部或部分不获接纳申请(根据本公司已经进 行的初步抽籤和分配确定)发送白表电子退款指示/寄发退款支票/退款(「第一 批退回」)，于2020年11月6日(星期五)就全部申请(只限于第一批退回项下尚未退回部 分)发送白表电子退款指示/寄发退款支票/退款(「第二批退回」)。