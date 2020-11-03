阿里巴巴回应：会和蚂蚁集团一起配合拥抱监管

据财联社消息，针对今晚蚂蚁暂缓上市一事，阿里巴巴集团发言人称，“我们会和蚂蚁集团一起，积极的配合和拥抱监管，我们相信蚂蚁的同学，有这个信心，也有这个能力把工作落实好。社会希望我们更好，我们也必须用一如既往的努力实现和超越社会的期望，这是我们这群人的责任。”
据财联社消息，针对今晚蚂蚁暂缓上市一事，阿里巴巴集团发言人称，“我们会和蚂蚁集团一起，积极的配合和拥抱监管，我们相信蚂蚁的同学，有这个信心，也有这个能力把工作落实好。社会希望我们更好，我们也必须用一如既往的努力实现和超越社会的期望，这是我们这群人的责任。”
11月3日晚间，蚂蚁集团在港交所公告，暂缓在H股上市。公告称，蚂蚁科技集团股份有限公司宣布其今天接获中国内地相关监管机构的通知，由于本公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及
10月29日晚，华为EMUI官方宣布了号称36个月也不卡顿的EMUI 11的升级适配计划。今天，Mate 20系列、Mate X机型的EMUI 11内测招募计划正式开启。据悉，本次华为EMUI 11内测招募计划的手机型号包
11月3日，安兔兔公布了2020年10月份Android手机的性能排行榜，在旗舰机型中，最近上市的华为Mate40 Pro以685339分位居第一的位置。而上月排在第一的iQOO 5 Pro本月排在了第二位，iQOO 5以稍弱的得分排在第三名。事实上iQOO品牌的这几款机型性能依旧强劲，只不过华为新机的性能更强劲。
微软近日承认了Windows10中的一个新Bug，该公司表示，要解决这个问题，只有回到之前的操作系统版本。问题表现在更新到较新版本的Windows10后，证书系统可能不存在。从目前来看，一切问题都由该公司推送的累积更新造成。问题主要出现正在2020年9月及更高版本的更新，所以如果设备更新了包含这些累积更新的操作系统，最终可能会失去系统中的用户证书，没有证书，许多系统和第三方软件将将寸步难行。
据外媒TECHPOWERUP消息，英伟达已将其GeForce RTX 3060 Ti性能细分显卡的发布时间从11月中旬推迟到了12月初。RTX 3060 Ti原定于11月17日发布，但其发布日期推迟了两周，预计将于12月2日发布，推迟发布可能基于库存原因。
“打工人”这个网络词汇最近十分的火热，而有人发现已经有多家公司申请注册“早安打工人”，“打工人”等相关商标，最早申请时间为10月20日，由一家贸易公司申请，商标国际分类为服装鞋帽，以上商标目前均在申请注册状态。
11月3日消息，新东方在港交所公告，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份1190港元。公告显示，新东方参照纽交所美国存托股于2020年11月2日（定价日前的最后交易日）的收市价等因素厘定发售价。待香港联交所批准后，股份预期将于2020年11月9日在香港联交所主板以股份代号9901开始交易。公司的全球发售所得款项总额（扣除承销费用及发售开支前）（假设超额配股权未获行使）预计约为101.3亿港元。公
11月3日消息，格力电器发布关于股份回购进展情况的公告，截至2020年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94,184,662股，占公司截至2020年10月31日总股本的1.57%， 最高成交价为57.00元/股，最低成交价为53.01元/股，支付的总金额为5,181,586,503.65元（不含交易费用）。
今日晚间，上交所发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。公告称由于近日蚂蚁集团实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，。该重大事项可能导致公司不符合发行上市条件或者信息披露要求，遂决定暂缓其科创板上市计划。
真无线耳机此刻已经成为时代的宠儿，手机玩家的标配。这种毫无束缚轻松携带的音乐体验可以为我们的生活中带来一些乐趣，驱散掉更多压力与烦闷。不过真无线耳机款式可以说层出不穷，小伙伴们面临各种选择眼花缭乱。如果您追求一款亲民价位的真无线蓝牙耳机款式，希望能在接下来的分享中找到答案。推荐1、Nank南卡lite蓝牙耳机优点:性价比高、音质好、颜值高和其它充电仓一样，南卡Lite同样采用了磁吸式盒盖设计，关闭时我们能明显感
随着科技的发展，人们生活水平的不断提升，耳机已经成为生活必备的数码产品之一了。我们经常会在工作之余或是运动之中听听音乐，以此放松疲惫的身心，带给我们精神上的享受。而且随着无线蓝牙耳机的到来，使用耳机更显轻松自在，可以无拘无束自由自在地使用耳机了，所以今天就给大家推荐几款性能出色、价格也适合的无线蓝牙耳机。Xisem西圣AresXisem西圣Ares搭载高通QC3020芯片，信号传输更为稳定，听歌看剧时基本感觉不到延迟。支
在中国科幻销售界，刘慈欣已经成为一个招牌。最难的《三体》电影一直没有拍出来，但《流浪地球》创历史的票房也刺激了国内科幻电影，刘慈欣又一个科幻小说《全频带阻塞干扰》确定要改编电影了。
11月3日消息，近日，秒针系统线下测量解决方案OOH-Monitor 2.0版本全新上线。新版本在线下数字屏监播领域迎来三大更新，可实现系统化自助监测、设备级日志级全量监测、分钟级实时监测。具体来看，新版本可实现全量不间断地监测并记录每台设备每块屏的播出信息。设备级监测内容含每台设备（屏）设备型号/类型，日志级监测记录每块屏每次播出的日志，含广告具体时间/内容/类型，全量统计指不间断记录每次广告的播出，获?
谈及真无线蓝牙耳机，就不得不说全球首款真无线耳机—AirPods，正是它的出现才带火了真无线耳机。AirPods从发布到现在已经有四年的时间了，在这四年内，真无线耳机可以说是飞速发展的，再加上技术、硬件的透明化，让真无线耳机百花齐放，也不再是奢侈品，现在市面上就有很多做得不错的平价真无线耳机，下面给大家看看几款高性价比的真无线蓝牙耳机。Xisem西圣AresXisem西圣Ares装载了高通QCC3020芯片，其稳定性，传输速率，功耗都?
上海证券交易所官网发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）科创板上市的决定，蚂蚁集团原申请于 11 月 5 日上市。
随着蓝牙耳机市场的持续火爆，蓝牙耳机已经成为很多人日常生活中不可或缺的实用物品了，无论居家娱乐还是运动跑步都离不开它。虽说先进的蓝牙耳机使用起来更加便捷，但由于我们习惯于长时间佩戴耳机，蓝牙耳机又是有电量限制的，续航能力就理所当然倍受我们的关注，影响着我们对蓝牙耳机的购买决策，因此在这里就整理出了几款拥有持久续航的蓝牙耳机，分享给大家。Xisem西圣AresXisem西圣Ares采用高通QCC3020芯片，传输速率快、距?
蓝牙耳机已经成为大家生活中不可或缺的一件实用物品了，我们使用耳机的时间也是日益增加，不少人通勤时间使用耳机听歌，下班回家打游戏看剧时也会经常使用到耳机，甚至运动时也是需要耳机傍身的。蓝牙耳机虽多，但想要身临其境的沉浸在声音之中，降噪蓝牙耳机会是最佳的选择，下面就推荐几款降噪功能强大，而且音质也很好的蓝牙耳机。Xisem西圣AresXisem西圣Ares搭载了全新的蓝牙5.0高通QCC3020芯片，在更高效稳定连接的同时，还将
随着蓝牙技术的不断进步，现在耳机无线化的趋势是越来越明显了，无线耳机时代的到来，让大家再也不用担心耳机缠绕与携带繁琐的问题了，此前一直被诟病的蓝牙耳机音质方面，也在新技术的不断革新下有着显著的提升。现在市面上就存在不少音质出色的蓝牙耳机，接下来就带大家看看几款音质超好的蓝牙耳机。Xisem西圣AresXisem西圣Ares拥有犀牛角式的耳塞套，佩戴更稳固舒适，深度贴合，就算是剧烈运动也不会掉落，耳机重量只有4g，戴在
今天晚上，荣耀手环6正式发布，这是荣耀首款全面屏手环。荣耀手环6搭载1.47英寸的AMOLED全面屏，屏占比达64%，侧面按键可回到主页，整体操作自然顺畅。
11月3日晚间消息，上交所今晚发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。全文如下：
2020年双11电商大促第一轮预售差不多已经结束了，11月4日将引领电商的第二轮大促，也就是红包加码的日子，加码当天双十一红包的金额和数量都会翻倍..
随着AMD RX 6000系列显卡的发布，AMD也跟NVIDIA一样支持了微软的DXR光追技术。Intel这边也没落下，今年才推出的Xe核显日前升级了驱动，支持了Vulk..
11月3日晚，就上海证券交易所通知暂缓蚂蚁集团在上海证券交易所A股上市计划一事，蚂蚁集团在其官方微信公众号上发布致投资者函。全文如下：..
3日晚，针对科创板和H股暂缓上市一事，蚂蚁集团在官方公众号发布致投资者的一封信表示，蚂蚁集团于今日接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交..
作为全球半导体技术最先进的国家，美国本土最新工艺还是14nm，已经落后于台积电了。今年5月份台积电宣布在美国建设5nm晶圆厂，总投资120亿美元，现..
《众神陨落》将于11月12日正式发售，游戏开发商Counterplay Games的CEO Keith Lee介绍了游戏采用的诸多画质技术，和硬件需求。据介绍，《众神陨落..
2020年天猫双11第一轮预售已经接近尾声了，第一阶段红包使用时间截止至11月3日，过期失效，大家记得使用，不要浪费了。11月4日，天猫双11大促将开..
11月3日消息，蚂蚁集团发布“致投资者”一文，称于今日接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交易所A股上市计划。受此影响，蚂蚁决定于香港联交..
11月3日消息，针对蚂蚁集团上交所、港交所两地暂缓上市，阿里巴巴集团表示：我们会和蚂蚁集团一起，积极的配合和拥抱监管，我们相信蚂蚁的同学，有..
蚂蚁集团就两地暂缓上市事件在公众号发文称，蚂蚁集团于今日接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交易所A股上市计划。受此影响，决定于香港联交..
阿里巴巴集团发言人称，“我们会和蚂蚁集团一起，积极的配合和拥抱监管，我们相信蚂蚁的同学，有这个信心，也有这个能力把工作落实好。社会希望我..
【TechWeb】11月3日消息，上交所发布公告称暂缓蚂蚁集团科创板上市。随后，蚂蚁集团港股发布公告称，同时进行的H股于香港联合交易所有限公司主版上..
11月3日晚间，蚂蚁集团在港交所公告，暂缓在H股上市。公告称，蚂蚁科技集团股份有限公司宣布其今天接获中国内地相关监管机构的通知，由于本公司实..
10月29日晚，华为EMUI官方宣布了号称36个月也不卡顿的EMUI 11的升级适配计划。今天，Mate 20系列、Mate X机型的EMUI 11内测招募计划正式开启。据悉..
微软近日承认了Windows10中的一个新Bug，该公司表示，要解决这个问题，只有回到之前的操作系统版本。问题表现在更新到较新版本的Windows10后，证书..
11月3日，安兔兔公布了2020年10月份Android手机的性能排行榜，在旗舰机型中，最近上市的华为Mate40 Pro以685339分位居第一的位置。而上月排在第一..
据外媒TECHPOWERUP消息，英伟达已将其GeForce RTX 3060 Ti性能细分显卡的发布时间从11月中旬推迟到了12月初。RTX 3060 Ti原定于11月17日发布，但其..
在中国科幻销售界，刘慈欣已经成为一个招牌。最难的《三体》电影一直没有拍出来，但《流浪地球》创历史的票房也刺激了国内科幻电影，刘慈欣又一个..
11月3日消息，近日，秒针系统线下测量解决方案OOH-Monitor 2.0版本全新上线。新版本在线下数字屏监播领域迎来三大更新，可实现系统化自助监测、设..
11月3日消息，新东方在港交所公告，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份1190港元。公告显示，新东方参照纽交所美国存托股于..