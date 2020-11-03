阿里巴巴回应：会和蚂蚁集团一起配合拥抱监管

蓝牙耳机已经成为大家生活中不可或缺的一件实用物品了，我们使用耳机的时间也是日益增加，不少人通勤时间使用耳机听歌，下班回家打游戏看剧时也会经常使用到耳机，甚至运动时也是需要耳机傍身的。蓝牙耳机虽多，但想要身临其境的沉浸在声音之中，降噪蓝牙耳机会是最佳的选择，下面就推荐几款降噪功能强大，而且音质也很好的蓝牙耳机。Xisem西圣AresXisem西圣Ares搭载了全新的蓝牙5.0高通QCC3020芯片，在更高效稳定连接的同时，还将