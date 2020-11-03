阿里巴巴回应：会和蚂蚁集团一起配合拥抱监管

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阿里巴巴回应：会和蚂蚁集团一起配合拥抱监管

2020-11-03 22:19 · 稿源：站长之家

据财联社消息，针对今晚蚂蚁暂缓上市一事，阿里巴巴集团发言人称，“我们会和蚂蚁集团一起，积极的配合和拥抱监管，我们相信蚂蚁的同学，有这个信心，也有这个能力把工作落实好。社会希望我们更好，我们也必须用一如既往的努力实现和超越社会的期望，这是我们这群人的责任。”

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