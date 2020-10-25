趣头条将和中国扶贫基金会合作 助力乡村老人养老

据媒体报道，趣头条将和中国扶贫基金会合作，出资助力乡村老人安心养老，并联合微医、善诊等专业机构，为老人提供心理援助和免费体检卡。趣头条数据显示，趣头条平台上的百万60岁以上老年用户中，日在线时长超6小时的老人超过1.2万人，超8小时的达4000人。
据媒体报道，趣头条将和中国扶贫基金会合作，出资助力乡村老人安心养老，并联合微医、善诊等专业机构，为老人提供心理援助和免费体检卡。趣头条数据显示，趣头条平台上的百万60岁以上老年用户中，日在线时长超6小时的老人超过1.2万人，超8小时的达4000人。
《解码希望之地:三线及以下新兴市场网民触网习惯研究报告》显示，我国互联网普及率很高，但与相对较小的国家相比，如菲律宾，互联网普及率已到达70%-80%，我国的互联网普及率在50%左右，可想而知，中国还有很大的发展空间。互联网也将伴随智慧城市、数字乡村发展建设步伐加快，新兴市场愈发快速成长，新需求将不断涌现。如何更好的把握新兴市场网民需求特点，撬动这块增量规模最大的市场，不但是互联网平台发展的核心议题，更是数?
随着互联网的进一步发展，一二线城市的流量获取已经达到饱和，红利见顶，获客成本越来越高。随着拼多多农村包围城市战略的成功，互联网巨头们纷纷将目光投向了新兴市场。QuestMobile2020 中国互联网广告大报告显示，趣头条在新兴市场人群活跃渗透率高达TGI 106.8，领跑新兴市场资讯客户端。在用户数据方面，截至 2020 年第一季度，趣头条综合季度平均月活跃用户达到1. 38 亿，同比增长24.2%，综合季度平均日活跃用户达到 4560 万?
近年来，随着居民收入不断增加，三线以下城市的居民消费能力也大大增强，随之而来，三四线及以下城市市场也越来越受到重视，并且被重新定义为“下沉市场”。也有不少80后、90后认为一二线城市生活压力大，便选择回到生活压力不那么大的三、四线城市生活，这也让新的消费理念由此在当地得到进一步的扩散。新兴市场不仅是一个正在启动的市场，更是一个强劲增长的市场。面对扑面而来的大量互联网信息，消费者的追求愈发精致精简，内容
随着5G时代的到来，信息传递的渠道将不再仅限于电视、手机、电脑等传统媒介终端，任何产品都有可能成为获取资讯的渠道。 2019 年，拼多多的成功上市让更多的巨头意识到自己曾经忽略的这个庞大的蓝海——“新兴市场”。一二线城市中的流量已经趋于饱和，而三线及以下城市用户与一二线城市用户之间存在着不小的信息差距。据国家统计局数据显示，在我国，三四线及以下城市人口占比高达77.55%，庞大的人口基数自然对应着同样巨大的市场
根据 2018 年相关统计数据显示，中国民航运送旅客超过六亿人次。对比中国庞大的人口基数，经济学家李迅雷最终给出了“十亿中国人没有坐过飞机”的论断。对于三线及以下城市，还有生活在农村的广大用户来说，坐飞机几乎是一个遥不可及的梦想。9 月 19 日上午，上海浦东国际机场惊现巨型盲盒，路过旅客纷纷驻足围观，还有多位乘客手持巨型机票满脸惊喜。据了解，这是由趣头条和春秋航空共同发起的“盲盒奇趣飞”活动，之所以发起这样
近两年来，新兴市场成为商界一直都在热议和讨论的方向和话题，这一蓝海市场蕴含着极大的消费潜力，因此企业纷纷瞄准这一红利圈准备大举进攻。不过就在各个行业才开始闻风而动的时候，趣头条早已布局了新兴市场。 9 月 22 日，趣头条发布的 2020 年第二季度财报显示，趣头条第二季度营业收入14. 4 亿元，非美国通用会计准则下的运营亏损率连续三个季度收窄至9.8%。用户数据方面，趣头条综合季度平均月活跃用户达到1. 37 亿，同比增
近年来新兴市场凭借庞大的人口基数、不断普及的互联网覆盖和快速增长的消费需求，成为备受关注的宝藏市场，各大主流互联网公司纷纷布局新兴市场。 在此背景下，新兴市场是互联网下半场的增量驱动引擎，也是拉动中国消费和经济增长的重要引擎。 “向新而生”不仅代表着整个行业发展的趋势，也象征着趣头条持续创新不断为行业赋能。作为新兴市场的主要流量入口之一，趣头条始终坚持技术创新，用智能算法和大数据深挖新兴市场用户需?
新兴市场存在互联网基础薄弱、用户消费挑剔等各种难题。然而，面临流量红利消失的互联网大厂，还是认准了这片待开发的新兴市场。 自从拼多多走上了纳斯达克，在天猫/京东固守的电商城池中，“农村包围城市”在商业上再次取得了成功。一时间，“下沉”成为互联网大公司的主旋律。阿里、百度、京东、趣头条等企业巨头纷纷提出下沉战略，互联网开启了一场浩大的“上山下乡”运动。 互联网向“下”发展的源动力，来自于新兴市场广袤的
随着一二线城市人口红利见顶，互联网行业出现发展乏力、后劲不足等困境。以趣头条、拼多多等为代表的互联网企业，通过深入发力新兴市场找到新的增长路径。9 月 22 日，趣头条发布了 2020 年第二季度财报，营业收入14. 4 亿元，超出市场预期，亏损连续三个季度收窄，非美国通用会计准则下的运营亏损率连续三个季度收窄至9.8%，但用户数据增速明显放缓，日活月活同比增速分别为11.1%、14.4%，环比出现微跌。 从Mob研究院给的数据来?
2020 年上半年因用户消费向线上转移，品牌商多维推进数字化营销，加大对线上的广告投入，这也让不少互联网企业对后续广告收入增长持乐观态度。值得注意的是，互联网人口红利减少是大势所趋，高增长背后，不少互联网企业都在居安思危，寻找新的增长引擎。 二季度，不少互联网公司广告收入的关键词是“恢复增长”，从他们披露的二季度财报来看，广告收入环比都在复苏。二季度中概股财报季接近尾声，北京时间 9 月 22 日，趣头条对外
近日，今日头条起诉今日油条商标侵权。企查查APP显示，除了今日头条，北京字节跳动科技有限公司曾于 2013 年申请注册“每日头条”商标，目前多品类商标为已注册。随后 2017 年申请注册“明日头条”、“昨日头条”商标，后被宣告商标无效。
据企查查APP显示，2017年，北京字节跳动科技有限公司申请注册“明日头条”、“昨日头条”商标，后被宣告商标无效。目前，字节跳动已成功申请注册“每日头条”等商标。
截止至2019年底，我国的老年人口(超过60周岁)达2.54亿人，这些数字甚至比世界上很多国家的人口总数还要多。随着人口老龄化的加剧，护理保障问题越来越严峻，特别是针对独生子女。再来看一组数字，而失能失智人员也达到了触目惊心的4000万人，“一人失能，全家失衡”，是很多失能家庭共同面对的现实问题。正因如此，国家医保局、财政部印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，一时间“社会第六次要来了”登上了热搜。但有
行为保全是指在民事诉讼的概念中，为避免当事人或者利害关系人的利益受到不应有的损害或进一步的损害，法院得依他们的申请对相关当事人的侵害或有侵害之虞的行为采取强制措施。对行为保全的裁定，不可以上诉，但可以申请复议。近日，杭州铁路运输法院发布一则关于字节跳动公司、浙江今日头条公司诉XX公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案申请行为保全民事裁定书。
对于有经验的SEO人员，每天都在关注SEO头条，研究行业“今日热点”新闻，是每个从业人员的必须课，它在SEO项目中，提供宝贵的优化意见，并在实战中，让你脱颖而出。
字节跳动做游戏已经不是什么新鲜的事情。作为流量变现的重要方式之一，只要手握用户，游戏早晚会是一条通往财富的公开秘径。
昨晚十点钟随机进行了第一次视频号直播，累计观众2. 3 万，半夜同时在线人数一千人。观众绝大部分都是各家互联网大厂的同学，一千个背景和知识结构类似的人同时打字，一千人在线的直播间整出了十万人同时在线的评论氛围。应该不少从业者的朋友圈都被刷屏了，就像一个小圈子的科技春晚。
今日头条是字节跳动公司旗下的一个平台，提供了新闻资讯等在内的众多领域内容，但最近河南一家名为今日油条的店铺被今日头条起诉，引发了不少网友的关注。由于这家店铺的名称、门店招牌设计风格与今日头条十分相似，被告上法庭，案由为商标权权属、侵权纠纷。
近日，因网红店铺今日油条logo与今日头条极度相似，北京字节跳动科技有限公司申请行为保全，将河南今日油条餐饮管理有限公司、郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司起诉至法庭，案由为商标权权属、侵权纠纷。
一家位于河南郑州的油条店引发网友关注，只因该店的名字为“今日油条”，与字节跳动旗下的今日头条仅一字之差。为此，字节跳动以商标权权属、侵权纠纷为由将今日油条背后的河南今日
25日，拼多多宣布将联合湖南卫视在11月10日晚举办“11.11超拼夜”晚会。拼多多介绍，将在晚会中送出10亿现金，“百亿补贴”将推出“必买清单”。拼..
日前，拼多多宣布将联合湖南卫视在11月10日晚黄金档举办“11.11超拼夜”晚会，携手数十位人气明星为消费者带来表演，并送出重磅福利。据介绍，晚会..
腾讯端游《英雄联盟》，依然稳坐PC网游第一位置，不过一直以来只能在Windows平台玩，让Mac小伙伴羡慕不已。现在，腾讯START云游戏已开启macOS不限..
据猫眼专业版数据显示，截止10月25日15:18:32，电影《金刚川》总票房破3亿。此前，《金刚川》上映首日票房便破亿，第二天破2亿，猫眼评分高达9.4分..
近日，中兴通讯发布《5G上行增强技术白皮书》，结合自身在5G领域的研究实践，对目前业界关注的几种上行增强技术提供了分析对比、性能介绍和应用场..
在杭州临平的绿城蓝庭养老院里，每天下午1点半到4点，是7楼几位老人“雷打不动”的麻将时间。养老院的工作人员都知道，这段时间，不管有什么事，都..
拼多多宣布将联合湖南卫视在 11 月 10 日晚黄金档举办“11. 11 超拼夜”晚会，据介绍，晚会将以提振消费信心为主题，现场送出 10 亿现金，还有新人..
iPhone12 连5G耗电快是怎么回事？苹果公司回应说了什么？据日前美国硬件网站Toms Guide在测试苹果公司新机iPhone12 时发现，在开启5G后iPhone12 的..
重阳节，农历九月初九，二九相重，故称“九九”、“重九”。重九亦叫“重阳”。民间在该日有登高的风俗，所以重阳节又称“登高节”。还有重九节、..
全国社保基金副理事长陈文辉在发言时说，社保基金是蚂蚁集团投资者，第一轮已经重仓了蚂蚁，现在也非常积极参与IPO，希望蚂蚁能多给社保一些战配额..
【韩国三星会长李健熙去世】 据韩联社报道，三星会长李健熙 10 月 25 日在首尔三星医院去世，享年 78 岁，留下的股票资产约为 18 万亿韩元（ 159 ..
蚂蚁集团（688688）发布了《首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》，公告称，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为2020年10月27..
蚂蚁集团发布公告，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为10月27日（T-2日）14:00-17:00。..
10月24日，陌陌宣布总裁兼首席运营官王力接替创始人唐岩担任首席执行官一职，该任命将于2020年11月1日起正式生效，唐岩将继续担任集团董事局主席..
“2020中国私域行业年度大奖”评选由“见实科技、运营深度精选、私域流量观察”三大行业权威媒体联合发起，旨在嘉奖推动企业私域流量建设的优秀技..
10月24日，由腾讯安全云鼎实验室联合GeekPwn发起的第二届云安全比赛在上海落下帷幕，包括Nu1L、r3kapig、NeSE、0ops、天枢 Dubhe等7支国内顶级安全..
今年上半年，突如其来的“新冠疫情”给世界经济带来了严峻的考验。这场战役是考验，同时也给人们的生活方式带来天翻地覆的变化，在很多行业陷入低..
中国有句古语叫做：福兮祸所伏，祸兮福所倚，其意思就是：一个人一生中所遇，有福事降临时，同时也有祸事相依从；有祸事降临时，福事也会随之降临..
在这个物欲横流的时代，用到信贷的地方实在是数不胜数，此次疫情让借款人的“共债”风险逐渐显现，个人借贷风险加速暴露。加上整体宏观环境的承压..
它，是全球高端电子零组件供应商它，经历了电子产业百年变革它，钽电容市占率全球第一没错，它就是本月的超级品牌——基美（KEMET）2020年10月9日..