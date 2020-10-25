趣头条将和中国扶贫基金会合作 助力乡村老人养老

近年来新兴市场凭借庞大的人口基数、不断普及的互联网覆盖和快速增长的消费需求，成为备受关注的宝藏市场，各大主流互联网公司纷纷布局新兴市场。 在此背景下，新兴市场是互联网下半场的增量驱动引擎，也是拉动中国消费和经济增长的重要引擎。 “向新而生”不仅代表着整个行业发展的趋势，也象征着趣头条持续创新不断为行业赋能。作为新兴市场的主要流量入口之一，趣头条始终坚持技术创新，用智能算法和大数据深挖新兴市场用户需?