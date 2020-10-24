iPhone12连5G耗电快，续航比4G少两小时

苹果iPhone12系列手机在10月23日正式开售，不少预订的用户已经获得了该机。今年苹果这款旗舰手机最大的变化就是支持了5G网络，因此不少人也为了获得更高的网速选择换机，对于5G网络会有什么样的体验以及续航影响，最近有测试显示比单纯4G网络少了2小时续航。

这一测试结果是来自海外的一个机构Tom's Guide，他们在经过测试后发现，iPhone 12开启5G后，续航较4G网络下减少了多达2小时。根据苹果官方网站的介绍，iPhone12的续航为:视频播放:最长可达17小时，流媒体视频播放:最长可达11小时，音频播放:最长可达65小时，暂不清楚官方这一数据是在5G网络还是4G网络下得出的，不过少了两个小时的续航时间还是对不少人有比较大的影响。

对于该评测机构给的5G网络会带来续航减少的 问题，苹果公司的iPhone营销副总裁Kaiann Drance做出回应，她表示苹果做了各方面的软件优化来确保续航水平，接下里苹果需要和运营商一道协作做更多优化工作。

已经发售的iPhone12和iPhone12Pro与去年的iPhone11、iPhone11Pro的续航没有太大的变化，但是电池容量降低了一些，对于减少电池容量的做法，不少用户表示不太开心，毕竟苹果的电池续航一直就不太理想，如今再被减少的话，使用一两年后肯定会出现一部分人需要换电池的情况。不过今年iPhone12还是吸引不少人换机，甚至出现了多年难得一见的黄牛涨价的情况，可见今年iPhone12是多么的热销。