印尼官员：正与特斯拉就建电池厂事宜进行谈判

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日 消息:据外媒报道，特斯拉可能正计划在印尼建设一家专门的电池工厂。印尼官员提到了这一最新消息，并指出印尼与这家电动汽车制造商正在进行谈判。

本月早些时候，有外媒报道称，特斯拉和印尼政府正就在印尼爪哇巴塘进行潜在投资进行初步讨论，该地区目前正由国家开发成一个广阔的工业区。

周一，印尼工业部长Agus Gumiwang在一份声明中证实表示，与特斯拉就在巴塘建设电池工厂的谈判确实正在进行中。

印尼海事事务和投资协调部长TNI （Purn） Luhut Binsar Pandjaitan也谈到了印尼政府与特斯拉的潜在交易。上个月，Pandjaitan告诉媒体，特斯拉已经跟他们联系，希望在该国开展一个潜在的项目。

特斯拉尚未证实或否认这一报道。不过，在印尼建设电池厂将是特斯拉的一项战略举措。

在第二季度的财报电话会议上，埃隆•马斯克提到了电动汽车制造商对镍的需求，这一声明在上个月的特斯拉电池日（Battery Day）会议上再次得到强调。印尼恰好是世界上最大的镍生产国。

有趣的是，印尼在其矿业法中禁止镍矿出口，作为其发展完整镍供应链努力的一部分。接着，消息传出特斯拉计划在印尼建立电池厂，可能是获取该国巨大镍供应的最有效途径之一。

2019年，特斯拉提报告称，特斯拉可能一直在探索在印尼建厂的想法。本月早些时候，路透社报道称，特斯拉和印尼政府正在就这家电动汽车制造商在印尼进行潜在投资进行初步讨论。