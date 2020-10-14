他靠解决一个SEO痛点，如今年入超1600万，怎么做到的？

许多公司和开发人员使用JavaScript框架(包括AngularJS，BackboneJS，ReactJS))开发应用程序和网站。但问题在于很多搜索引擎，社交媒体，爬虫甚至不支持抓取JavaScript的网页，也就无法做网站SEO。

使用Prerender.io做网站预渲染，将网站页面渲染之后再返回给网络爬虫，间接完成网页的解析，从而使网站对SEO友好。该程序可以让JavaScript网站支持搜索引擎，社交媒体，并且它兼容所有的JavaScript框架和库。

当然，本文并不是要分享Prerender.io的工作原理，而是关于Prerender.io创始人托德·胡珀在创业过程中一些值得借鉴的经验。

在下文的采访中，托德·胡珀分享了自己如何在 5 年内，仅靠自己就将Prerender.io发展成为一个年入 250 万美元(约合人民币 1685 万元)的业务。希望对大家有所帮助。

你好!你是谁?你做了什么生意?

我叫托德·胡珀，是一名软件工程师，在 2014 年创立了Prerender.io。Prerender.io允许搜索引擎抓取的React、Angular和Javascript网站，从而对SEO友好。

我是公司唯一的员工，并让Prerender.io在 5 年内实现了年收入从零到 250 万美元!

你的背景是什么?怎么想到这个主意的?

我毕业于佐治亚理工学院，获得计算机科学学位。我曾在几个不同的地方工作过，期间有幸与一些了不起的人一起工作，了解事情的编码方面以及产品/市场适合性方面。

作为一名软件工程师，我一直很喜欢为一个创意找到适合其市场的产品的过程。通过和朋友一起解决新问题，你可以从不同角度学到很多东西。我做过很多事情，但都未能建立一个符合市场需求的产品。回顾那些失败的项目，最终原因是没有创造出人们需要的东西。

在使用AngularJS框架早期，我经常遇到正在开发的新产品因为不能在谷歌上显示而受到限制。

在一个周末，我想出了一种将JavaScript网站变成HTML文档的方法，基本上只需在浏览器中访问一个URL就能实现(当时是PhantomJS，但我们现在使用的是Chrome)。这个项目非常简单，我刚刚把它作为一个开源项目发布在了Github上，以及提供一个解释如何使用它的小网页。我的网站一天就获得了 24000 个访问者。

当时，我认为自己终于找到可以做的项目了。所以我开始围绕自己发布的开源软件建立业务。Prerender.io一开始纯粹只是一个副业，我在日常工作之余回复邮件和处理一些事情。

一开始我没有太多的客户，这让我只是兼职处理Prerender.io上工作，直到每月利润接近上班工资后，我才全职投入到Prerender.io项目中来。

描述启动业务的过程。

我开始托管我们的开源软件，并根据客户使用托管服务量向他们收取费用，这使得Prerender.io从第一天起就可以盈利。

一开始就有相当数量的用户转变为付费客户，这让我花更多的时间与客户交谈、添加特性和扩展我们的服务器。那时候我感觉自己更像是在马不停蹄的处理工作，但当我回头看的时候，那是强迫我在每一时刻做最重要的事情的最好方式。

一开始，我惊讶地发现顾客会为Prerender.io付费，为他们托管一切，而不是在他们自己的服务器上运行我们的开放源代码。

Prerender.io对客户的价值在于它能够将烦人的SEO问题解决了。因此，我们的开源代码没有与托管服务竞争，而是变成了吸引客户的另一种方式。

我白天主要是和客户沟通/解决那些导致问题的事情，晚上则是处理新客户。当你在为客户解决一个紧急问题时，与他们交谈是非常有趣的。

推出一款开源产品并变现是完全可行的……这取决于你的代码解决了什么问题，以及市场愿意为什么买单。

如果你可以开源你的产品，但有一个SaaS服务向那些自己不想托管它的人收费，开源服务器几乎成为你SaaS服务的营销工具。

自推出以来，靠什么吸引并留住了客户?

我之前提到过，我们的开源服务器是吸引新客户的一个意想不到的途径。

由于Prerender.io是一个开发工具，许多博客帖子都是关于Prerender.io的，博客上会显示我们的开源代码，包含一个跳转到我们托管服务的链接。

我们的开源代码还允许潜在客户在注册前进行测试，这也让大客户更为放心。因为就算有一天我们的托管服务消失了，他们可以运行我们的开源服务器。

那些早期的博客帖子帮助我们在SEO上上取得了巨大的进步。在最初的几年里，我们没有在广告上投入任何资金，直到今天，我们大部分的流量都是通过自然搜索获得的。

我们没有做广告，没有网络研讨会，也没有合作伙伴。我真的很幸运，只因为解决了公司特定需求并愿意为之付费。

我明白了，作为创始人就应该尽可能多地亲自回答有关支持的问题。Prerender.io的大部分内容都是从倾听客户的意见，随着时间的推移慢慢改变事情发展起来。

你现在发展的如何?未来有何计划?

直到现在，我们仍在完全有机地成长，在帮助客户解决SEO问题。谷歌现在还建议在谷歌开发者文档上的动态渲染(Dynamic Rendering)使用Prerender.io。

我们每天在Chrome上渲染超过 5000 万个url，就好比在Chrome上每秒钟打开近 600 个标签!

你关注小心功能变化，但是SaaS产品的伟大之处在于解决了一个问题或者增加了一个新功能，这意味着其他人也将从这些变化中受益。同样，不要害怕移除那些没有提供多少价值的特性，或者让事情变得复杂。

我能够长时间作为唯一的员工来经营Prerender.io，因为我会尽可能的地自动化任何需要手动处理的过程。

一直回复支持邮件也有帮助，因为你会一遍又一遍地看到相同的问题。它迫使你优化你的时间。

对那些想要起步创业者有什么建议?

对于那些刚刚起步的企业家或经验丰富的企业家来说，这是老生常谈，但不要害怕犯错。我做过很多失败的东西/产品，但我总能从中学到一些东西。

让顾客很不高兴会让我感到不安，所以我不会重复同样的错误。你永远不会停止犯错误，所以保持谦虚，从中吸取教训!

注：文章由站长之家编译自starterstory，原文标题《How I Bootstrapped My SaaS Company To $2.5M/Year In 5 Years As A Solo Founder》。

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