realme真我Q2系列发布：全系搭载5G芯片天玑800U 售价998元起

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息：今天，realme真我Q2 系列手机正式发布。realme真我Q2 全系搭载了5G芯片-天玑800U，CPU性能提高了11%。

配置上，真我Q2 搭载了6. 5 英寸LCD屏幕，支持120Hz超高刷新率。配备30W智慧闪充，5000mAh超大容量电池。相机方面，真我Q2 前置 1600 万像素镜头，后置 4800 万像素主摄+ 800 万像素超广角+ 200 万像素超微三摄组合。

而真我Q2 Pro搭载了6. 43 英寸三星Super AMOLED全面屏，拥有180Hz超高采样率，支持新一代的光感屏下指纹。Q2 Pro搭载了65W智慧闪充，号称 33 分钟充满4300mAh电池， 3 分钟闪充即可实现2. 5 天待机、1. 5 小时抖音。

相机方面，真我Q2 Pro后置为 4800 万超清主摄+119°超广角镜头+4cm微距镜头+人像镜头，支持电影模式、UIS Max超级防抖，前置为 1600 万像素自拍镜头。

价格上，真我Q2 4GB+128GB版本售价 1299 元，6GB+128GB 版本售价 1399 元;真我Q2 Pro 6GB+128GB版本售价 1799 元，8GB+256GB版本售价1999 元;真我Q2i更是击穿5G低价，让Q系列售价重回 998 元。