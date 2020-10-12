严重浪费！亚马逊竟直接将退货商品销毁或送到垃圾填埋场

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息:当我们退掉亚马逊上的订单会发生什么事情呢?根据加拿大电视台的消费者调查节目“ Marketplace”称：“完好的物品正被一卡车一卡车地被清理，甚至被销毁或送到垃圾填埋场。”

专家表示，成千上万的退货并没有像客户所想的那样，这家电子商务巨头会重新转售网站上退货的商品。

Marketplace记者假扮成潜在的新客户，卧底参观了多伦多的一个电子垃圾回收和产品销毁设施，并安装了隐藏的摄像头。在暗访调查中，一位代表透露，他们收到了“成吨成吨的亚马逊退货单”，每周他们的设备都会销毁至少一卡车亚马逊退货，有时甚至多到三到五辆卡车。

为了进一步调查所有这些在线退货商品的最终去向，Marketplace从亚马逊网站上购买了 12 种产品，包括：人造皮革背包、工作服、打印机、咖啡机、一个小帐篷、儿童玩具和其他一些家居用品。记者在收到货时，会在每个货物里面安装了一个GPS跟踪器，接着再进行退货处理。

根据GPS跟踪器行踪发现，在被退回的 12 件商品中，似乎只有 4 件产品被亚马逊转售给了新顾客。调查结束几个月后，一些退货仍在亚马逊的仓库中或在运输中，还有一些被送到了意想不到的目的地，其中包括一个被亚马逊送进垃圾堆的背包。

Marketplace询问亚马逊，有多少百分比的退货被送到垃圾填埋、回收或销毁，但该公司并没有回答。

另外，根据法国的一项电视调查显示，亚马逊正在丢弃数十万件退货和积压商品。由于公众的强烈抗议，今年早些时候法国通过了一项新的反浪费法，该法律将强制所有零售商，包括亚马逊这样的电子巨头，回收或捐赠所有退回或未使用的商品。

亚马逊表示，该节目将帮助卖家直接将退货寄给慈善机构，而不是将退货处理掉。显然，亚马逊在加拿大并没有实施这样的计划。