华为Mate40发布会时间即将确定，与iPhone12只差两天

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华为Mate40发布会时间即将确定，与iPhone12只差两天

2020-10-09 13:54 · 稿源：站长之家

今年10月注定对手机数码圈来说是一个十分不平凡的月份，随着苹果公司正式宣布在北京时间10月14日凌晨举行发布会，iPhone12也将在这次发布会上公布。另外一边，华为Mate40系列也极有可能在iPhone12之后发布，现在曝光的消息是10月15日。

华为

华为Mate40系列作为华为今年下半年的旗舰手机，将会使用5nm工艺的麒麟9000处理器，性能将直追苹果的A14，可以说是目前手机CPU的前两位，同时在AI方面的能力也将有大幅度提升。

今年的Mate40系列预计会发布4款机型，分别是Mate40普通版、Mate40 Pro、Mate40 Pro+以及最高配置的保时捷版本。

屏幕方面，将至少使用90Hz刷新率的瀑布屏，后置摄像头模组至少有3颗，高端机型将有4颗摄像头，手机的背部设计将采用原型矩阵设计，摄像头模组位于手机中上部，呈现一个圆形。另外充电器将最高会支持66W快充。

根据此前华为消费者业务总裁余承东的介绍，今年Mate40系列使用的麒麟9000处理器有可能“绝唱”，也就是后续不会推出新的系列，这可能会让这款手机变得更加火热。现在已有部分线下门店开启了预定Mate40，如有兴趣的朋友可以提前预定该机型。

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