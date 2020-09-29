高德地图：9月30日和10月1日不收取司机佣金

9月18日消息，滴滴出行推出有问必答第8期“为什么网约车也有淡旺季？”，由滴滴网约车价格引擎技术总监郭杰成解答了网约车淡旺季的成因以及滴滴为此做了哪些思考和努力。“和旅游等行业一样，网约车也存在淡旺季需求规律。”郭杰成举例解释，以深圳为例，每年夏季（7月-8月）和冬季（12月-1月）是网约车旺季，出行需求增加，乘客打车就明显比春秋两季要难一些，成交率也会下降。2月是农历春节，放下方向盘和家人团聚的