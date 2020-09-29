高德地图：9月30日和10月1日不收取司机佣金

今日，高德地图宣布，为更好满足用户出行需求，平台合作的 50 余家网约车平台共同推出“高峰日全天免佣金”活动， 9 月 30 日和 10 月 1 日全天，将不向司机师傅收取佣金。
今日， 2020 高德出行节拉开序幕，高德地图发布新版logo，保留纸飞机这一高辨识度元素的基础上，对形态做了全新调整，并选用日出前天空的颜色作为全新“高德蓝“。字体设计方面，增大中宫、调整视觉差和文字长宽比例，增加稳重感。
据企查查APP显示， 9 月 7 日，花小猪经营主体北京鸿易博科技有限公司发生工商变更，原股东赵意波退出，新增股东北京小桔科技有限公司，持股100%。
9月19日消息，2020高德出行节拉开序幕，国庆出行高峰来临之际，高德地图发布新版logo。从官方公布的图标来看，新Logo保留纸飞机这一高辨识度元素的基础上，对形态做了全新调整，并选用日出前天
今日，高德地图正式上线“高德指南”，覆盖 350 个城市吃住行游购娱全品类热门推荐。高德指南首批上线的是出游榜单、酒店榜单和美食榜单。在高德地图上搜索“高德指南”或者“城市名+指南”，即可查看各城市的高德指南榜单。
今天，高德地图正式上线大数据出游指南“高德指南”。据了解，“高德指南”覆盖国内 350 个城市吃住行游购娱全品类热门推荐，可以基于十亿“过来人”大数据为大众推荐适合出游的目的地。
头部玩家滴滴在年初提出“0188”三年目标，以增长为目的开启了一系列新业务，并推出新品牌重启大额补贴。基于滴滴在业务上的积极态度，外界对其IPO进程多有猜测。近日，另一家出行平台嘀嗒同样传出赴港上市传闻，据路透社旗下IFR报道，嘀嗒最快本月或下个月递交上市申请，极有可能抢先滴滴一步，成为共享出行第一股。
9月10日消息，50余家网约车平台联合为网约车司机减负，发起“早高峰免佣金”计划。即日起，每周一至周五早7时-9时，网约车司机通过该50余家平台接到的订单，平台将免收司机佣金。联合发起“早高峰免佣金”计划的网约车平台包括妥妥E行、风韵出行、携华出行、365约车、及时用车、哈喽优行、恒好用车、900出行、斑马快跑、全民GO、安安用车等超过50家平台，该计划将覆盖以上参与平台所有已开通运营城市。近期，全国不少?
高德地图今日发布新版Logo，保留纸飞机这一高辨识度元素的基础上，对形态进行调整，并选用日出前天空的颜色作为全新“高德蓝“。字体设计方面，增大中宫、调整视觉差和文字长宽比例，增加稳重感。高德地图视觉设计相关负责人介绍，新版logo在配色方面增加纯度，突出年轻化特征，与飞机形成更强对比。新的品牌色则来自日出前的蓝调时刻，是真实世界的映射，也寓意着旭日能量的进一步迸发。
9月17日消息，2020高德出行节拉开序幕，高德地图发布新版logo，保留纸飞机这一高辨识度元素的基础上，对形态做了全新调整，并选用日出前天空的颜色作为全新“高德蓝“。字体设计方面，增大中宫、调整视觉差和文字长宽比例，增加稳重感。高德地图视觉设计相关负责人介绍，新版logo在配色方面增加纯度，突出年轻化特征，与飞机形成更强对比。新的品牌色则来自日出前的蓝调时刻，是真实世界的映射，也寓意着旭日能量的进?
9月18日消息，滴滴出行推出有问必答第8期“为什么网约车也有淡旺季？”，由滴滴网约车价格引擎技术总监郭杰成解答了网约车淡旺季的成因以及滴滴为此做了哪些思考和努力。“和旅游等行业一样，网约车也存在淡旺季需求规律。”郭杰成举例解释，以深圳为例，每年夏季（7月-8月）和冬季（12月-1月）是网约车旺季，出行需求增加，乘客打车就明显比春秋两季要难一些，成交率也会下降。2月是农历春节，放下方向盘和家人团聚的
今日， 50 余家网约车平台联合为网约车司机减负，发起“早高峰免佣金”计划。即日起，每周一至周五早 7 时- 9 时，网约车司机通过该 50 余家平台接到的订单，平台将免收司机佣金。包含该计划的平台包括了：妥妥E行、风韵出行
9月24日消息，高德地图近日发布了v10.65新版，上线iPhone版AR驾车导航，支持iPhone 8 Plus及以上机型。目前，高德AR导航已支持iPhone 8 Plus及以上苹果机型与部分高端安卓手机。在更新高德地图至最新版后，用户只需一部手机和一个横屏支架，即可体验AR实景导航。除了上线手机端，高德地图在2018年首创了车载AR导航，并先后在后视镜、智能车盒、前装整车厂、后装车机产品、行车记录仪等众多场景落地应用。据透露，高德?
9月16日消息，高德地图宣布推出高德地图充电“优选站”，并在万马爱充北京东大停车场充电站对首批充电“优选站”进行授牌。据介绍，高德地图上线充电“优选站”，从全国上万家充电站中，基于“快充桩多”、“用户评价好”、“交易方便”、“配套服务完善“等多重标准，评选出更好用的充电站，旨在解决新能源汽车用户的“桩少排队、坏桩率高、油车占位”等问题。目前高德充电地图接入了全国约96％的充电桩信息，除了万?
对于只身来到外地的游客来说，手机里面的导航软件，可以说是最靠谱，值得信赖的软件了。不过之前，导航软件只能帮你规划常规的出行线路，以及找些景点目的地，功能相对有些单一。而如今随着高
今日，高德地图宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线。据官方介绍，此次完整版导航语音采用升级后的语音技术，语音训练模型、语音合成算法均大幅提升。
9月11日，今天，高德地图小团团导航语音正式上线，一条小团团也成为目前高德地图最年轻的导航员。大家在高德地图搜索“小团团”即刻下载，大小12.17M。也可以，进入高德地图，点击
9月8日消息，在2020中国国际服务贸易交易会交通领域分论坛上，北京市交通委员会、北京市生态环境局联合高德地图等平台共同启动“MaaS出行 绿动全城”行动，基于北京交通绿色出行一体化服务平台（MaaS平台）推出绿色出行碳普惠激励措施。即日起，在北京市域范围内，市民通过高德地图等平台使用骑行导航、步行导航或用公交、地铁方式出行，均可获得相应的碳能量。市民个人账户中的碳能量既可用于公益性活动，也可在高德?
很多人在驾车时，即使开着地图导航，可能也会在立交桥上认错路口，在高速路上错过匝道，或者不知道该何时并线。对这些“看不懂”2D电子地图的人来说，AR导航的出现或许是一个福音。
今天，高德地图官方宣布，小团团导航语音来啦，将于9月11日独家上线高德地图。至此，一条小团团也成为目前高德地图最年轻的导航员，相信在导航过程中，会给司机带去不少乐趣。高德还提到，今
今日，针对“阿里巴巴洽谈向网约车公司Grab投资 30 亿美元”的报道，阿里巴巴回应称，不予置评。此前，知情人士透露，阿里巴巴集团正在展开商谈，将向东南亚网约车巨头Grab投资 30 亿美元。阿里巴巴是本轮的唯一投资者，它将动用部分资金来收购Uber持有的部分Grab股票。
现在的儿童们，从小就接触各种电子赛车游戏，不知不觉中，也学习到了一些开车的技能，甚至一些儿童就敢开上真车，开出去“兜风”。而浙..
今日，女艺人关晓彤cos姜子牙的话题登上微博热搜，热度一度超过40万。照片中，关晓彤头上放了发簪，左手摆在嘴唇前方做施法状，和电影《姜子牙》主..
高能手办团中英雄有非常多，自然有的实力强有的实力弱不好用了，那么什么英雄角色比较强呢？下面就来为大家分享一下高能手办团全部英雄角色排行榜..
今日，港交所港交所公告称，李小加先生于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李..
面对外界对特斯拉新型4680电池的质疑，埃隆·马斯克还是一如既往的自信：卖掉你们的股票吧，我不在乎。9月28日，马斯克在接受纽约时报《Swa..
【约2成网民月收入在1000元及以下】中国互联网络信息中心发布第 46 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2020 年 6 月，我国网民规模为..
9月29日消息，苹果供应商鸿海和国巨日前表示，将结合双方集团资源，合作研发关键零组件。国巨国巨集团在合并美国基美(KEMET)、普思(Pulse)后，除了..
李小加先生于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李先生将继续担任香港交易所集..
在考虑去日本留学时，很多同学会担心日本的学历在国内能否被认可。万一回国后不被认可，没法应聘自己理想的工作岗位，那留学这一大趟可就打水漂儿..
连续两日来，李诞、罗永浩随着《脱口秀大会3》总决赛的播出，频频登上热搜。继“罗永浩脱口秀首秀”后，李诞挑战“直播带货首秀”也引爆热点话题。..
今天下午，在 2020 中国绿公司年会上，复星国际董事长郭广昌“大吐苦水”，调侃称同样是企业家，别人活得像苦行僧，但有人(马云)却玩的很嗨。..
“十一”长假将近，近期抖音上直播间都在推广哪些商品?什么类型的帐号直播间转化率比较高呢?..
王者荣耀五虎集结活动怎么样?王者荣耀在 9 月 30 日上架最后一款五虎将皮肤关羽-武圣，因此推出了特别活动五虎集结，玩家们参与活动可以活动各种..
S10全球总决赛入围赛9月30日将会进行最后一天入围赛比赛，LPL赛区的LGD将会出阵对战LGC战队，以下是9月30日入围赛的比赛时间安排。..
今日，高德地图宣布，为更好满足用户出行需求，平台合作的 50 余家网约车平台共同推出“高峰日全天免佣金”活动， 9 月 30 日和 10 月 1 日全天，..
当代女性在社会中往往承担多重角色，母亲、妻子、女儿、公司职员......每日为了工作奔波忙碌，为照顾家庭付诸心力，却时常忘记留给自己喘息间隙，..
9 月 28 日，iQOO手机携vivo WATCH智能手表为粉丝们带来一场主题为“乐队新声代 中秋评鉴大赏”的线上直播活动。期间，黑马乐队Mandarin体验了viv..
2020 年 9 月，西门子家电隆重推出“洗、消、烘”三重除菌级洁净的全新紧凑型洗碗机。该款产品传承德系高品质基因，将建筑美学融入设计理念中，机..
洗手是一种重要的卫生清洁方式，手部皮肤除了会附着灰尘、污渍以外，还有很多肉眼看不见的细菌和病毒会躲藏在里面，威胁着人的身体健康。特别是小..
千呼万唤始出来，经过了漫长的等待，荣耀猎人游戏本V700首销日终于来临，不仅销量破万，而且仅仅开售3分钟就已经售罄，经过笔者坚持不懈的努力，总..