华为郭平：手机芯片每年要消耗几亿片 还在寻找办法

根据华为消费者业务CEO余承东最新确认的消息，全新华为Mate 40系列旗舰将在9月份如期发布，同时他还宣布，该系列机型将搭载新款麒麟9000系列芯片，但由于美国禁令导致台积电断供，这将可能是麒麟芯片的绝唱，因此也得到了更多网友的极大关注。而它的价格自然也是广大消费者十分关心的问题。现在有最新消息，近日有国外数码博主曝光了据称是华为Mate40 Pro的售价信息。根据国外数码博主最新晒出的信息显示，全新的华为Ma