华为郭平：手机芯片每年要消耗几亿片 还在寻找办法

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华为郭平：手机芯片每年要消耗几亿片 还在寻找办法

2020-09-23 11:48 · 稿源：站长之家

在今日的华为全联接大会采访环节，华为轮值董事长郭平表示，第三次制裁给华为的生产、运营带来了很大的困难。 9 月十几号才把芯片等产品入库，具体的数据还在评估过程中。to B业务芯片储备充分，手机芯片华为每年要消耗几亿芯片，还在寻找办法。

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