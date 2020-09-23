华为郭平：手机芯片每年要消耗几亿片 还在寻找办法

在今日的华为全联接大会采访环节，华为轮值董事长郭平表示，第三次制裁给华为的生产、运营带来了很大的困难。 9 月十几号才把芯片等产品入库，具体的数据还在评估过程中。to B业务芯片储备充分，手机芯片华为每年要消耗几亿芯片，还在寻找办法。
在今日的华为全联接大会采访环节，华为轮值董事长郭平表示，第三次制裁给华为的生产、运营带来了很大的困难。 9 月十几号才把芯片等产品入库，具体的数据还在评估过程中。to B业务芯片储备充分，手机芯片华为每年要消耗几亿芯片，还在寻找办法。
9月15日，美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令正式生效。台积电、高通、联发科、三星、美光、SK海力士等公司正式“断供”华为。有媒体报道称，即便作为一家手机品牌，华为最
继美国半导体行业协会（SIA）发声之后，国际半导体产业协会（SEMI）在其官网发布最新声明，请求美国商务部将华为禁令延长120天。SEMI在声明中表示，认识到出口管制措施在应对美国国家安全威胁
在9月15日华为禁令到来之前，联发科还在做最后的努力。今日有消息称，随着美国对华为禁令将自9月15日生效，联发科于今日（28日）最新证实，目前已经依照规定向美方申请，力争9月15日之后，可以
在昨日的德银虚拟技术大会上，AMD高级副总裁Forrest Norrod表示，已获得向华为等美国“实体清单”中某些公司销售产品的许可证。Forrest Norrod表示，因此预计不会因为美国对华限制而对AMD业务产生重大影响。AMD会100%致力于遵守美国法律，已经采取了适当的措施，以确保AMD管理好实体名单以及与客户或潜在客户的互动。
【华为禁令今日生效】9 月 15 日，是美国对华为新禁令正式生效的日子。据此前消息，在美国政府的限制之下，今日起包括台积电、高通、三星等公司将不可再供应芯片给华为。而 9 月 15 日，也是特朗普政府此前限定TikTok与收购方完成协议的最后期限。
在今日举行的华为全连接大会上华为轮值董事长郭平表示，美国第三次制裁确实对华为的生产、运营带来很大影响。在芯片领域，9月19日华为已经把紧急采购的材料入库，目前还在统计清算中。
昨日（9月10日），华为在HDC 2020开发者大会上正式发布了鸿蒙OS 2.0、EMUI 11等一批软件系统。鸿蒙2.0显然具备里程碑的意义，无论是底层的数据库技术、编译器配套还是开源工具赋能，华为都打造
昨日，华为心声社区公布了华为轮值董事长郭平与新员工座谈纪要，在被问及芯片问题时，郭平表示，建立备胎计划已经十几年了，当时用的是别人的芯片，但是仍然保持足够的投资去做海思，华为会继续保持对海思的投资，同时会帮助前端的伙伴完善和建立自己的能力。
9月2日，华为官方心声社区刊载了名为《不要浪费一场危机的机会》的文章，记录了华为轮值董事长郭平与新员工的座谈纪要。郭平在谈话和对答中就华为业务、被美“制裁”、芯片问题、未
按照惯例，以往每年9- 10 月，新一代iPhone、华为Mate系列之后，原来的老旗舰都会不同程度的降价。但今年受禁令等因素影响，华为Mate 30、P40 系列不仅没有降价，反而在出现了一定的涨价趋势。
据上游供应链最新消息称，华为目前手机OLED驱动芯片处于流片阶段，今明两年华为旗舰机不一定搭载自研的OLED驱动芯片，不过他们正在加速自有产品的推进速度。按照供应链的说法，华为购置的芯片
据中国新闻网报道，今日，针对“芯片遭打压”问题，华为消费者业务软件部总裁王成录回应称，从芯片问题上看，中国所有行业都应该清醒了吧?芯片问题给了企业反思，没有选择就是最好的选择。限制反而让大家有一个非常好的机会，危、机并存。
9月23日消息，在华为全联接2020媒体见面会上，华为轮值董事长郭平谈到“芯片禁令”问题时表示，目前华为To B业务芯片备货相对充足，手机芯片正在寻求解决办法当中。郭平表示，华为愿意坚持全球化、分工化采购策略，如果美国政府允许，华为愿意继续购买美国芯片产品。
今天下午，华为举行了HDC 2020开发者大会，发布了鸿蒙2.0系统、EMUI 11及方舟编译器2.0等全新系统及软件技术。这次的重点是软件生态，但是大家对华为异常关心的还是华为的芯片问题。在发布会后
9月9日消息，据国外媒体报道，由于美国禁令，三星电子和SK海力士将从下周二（9月15日）开始停止向华为出售芯片，此举可能会影响两家公司的销售。据外媒报道，这两家韩国公司正为销售大幅下滑做准备。据悉，许多中国公司购买韩国芯片，为华为的智能手机和平板电脑生产线供货。对于三星的半导体部门来说，这是相当大的损失，因为华为是三星最大的存储芯片客户之一。与此同时，三星也失去了它在移动行业最大的竞争对手之?
9月15日，是美国升级版禁令期限的最后一天。如果没有许可，华为将无法再向联发科等第三方IC设计厂商采购芯片。届时，除了现有存货，华为将面临无芯片可用的局面。据新浪报道，面对芯片供应的封
美国最新一波的禁令会导致华为外购芯片也面临困难，此前有消息称联发科的5nm天玑2000芯片也受到了影响，本来这颗芯片是重点供应华为的，传闻被迫取消。不过联发科方面已经否认了相关消息，表示
根据华为消费者业务CEO余承东最新确认的消息，全新华为Mate 40系列旗舰将在9月份如期发布，同时他还宣布，该系列机型将搭载新款麒麟9000系列芯片，但由于美国禁令导致台积电断供，这将可能是麒麟芯片的绝唱，因此也得到了更多网友的极大关注。而它的价格自然也是广大消费者十分关心的问题。现在有最新消息，近日有国外数码博主曝光了据称是华为Mate40 Pro的售价信息。根据国外数码博主最新晒出的信息显示，全新的华为Ma
据华为心声社区消息，日前，华为轮值董事长郭平与新员工进行座谈，于9月2日对外公开了署名为《不要浪费一场危机的机会》的座谈会纪要。有员工问道：“除去美国制裁这一主要影响因素，公司
9月14日消息，据国外媒体报道，如果没有变化，在芯片制程工艺方面走在行业前列的台积电，在9月15日之后就无法继续为大客户华为代工芯片，但外媒在报道中表示，即使没有华为的订单，台积电在芯片代工方面依旧实力强劲，在收入方面还是会远高于三星电子。外媒在报道中表示，台积电目前是全球第一大芯片代工商，即使不能为华为代工芯片，他们在芯片代工方面依旧领先，扩大了对三星电子的领先优势。在报道中，外媒也提到，
特斯拉今日举办电池日活动，围绕的重点就是电动化和大力发展电池技术。简单来说，特斯拉设定了两个大目标，一是尽可能减低电池成本，二是提高电池..
对于华为来说，最好的防守就是进攻了，在禁令升级的情况下，他们没有退路，只能继续做好自己，苦练内功了。在今日的华为全联接大会上，华为消费者..
9月15日“断供”之后，华为手机无法在生产、购买芯片，只能依赖原有库存。但库存能撑多久？据国内媒体报道，在今天举办的华为全联接大会..
今天晚上10点，三星电子将举行Galaxy S20 FE全球线上发布会，正式发布Galaxy S20系列新成员Galaxy S20 FE。“FE”是“Fan Edition..
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在 2020 华为全联接大会上，华为消费者业务云服务总裁张平安宣布华为将正式推出华为服务号。商家通过接入服务号平台，即可实现消息推送通过华为手..
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在2020年5月31日至8月31日举办的ICRA(International Conference on Robotics and Automation) 会议上,加州大学伯克利分校的研究人员们公开介绍了最..