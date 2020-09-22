品牌有效提高付费广告的点击率的5种方法

大约五年前，只要你拥有一个网站并提供内容，获取流量并不是一件难事。如今，每个人都在网上聊天，每天都有数百万的社交媒体状态更新和博客文章发布。

为了获得关注，企业和品牌在搜索引擎和社交媒体上投放付费广告。不幸的是，他们中的大多数人单纯的以为只要投放广告就能获取流量。

事实上，如果没有正确的目标和优化策略，一些广告活动只是白白烧掉公司的钱罢了。能实现高质量的付费广告目标的一个标准是点击率(CTR)，以下 5 个步骤可以帮助品牌商解决这些问题。

1. 获取反馈

这里指的不是来自老板的反馈，而是来自客户的反馈。以下是收集有效反馈信息的方法：

创建一个调查。

可以提问一些开放式的问题，比如“在购买之前你有什么问题?”以及“到底是什么让你选择购买这个产品?”

提供幸运抽奖作为奖励

给优胜者一个大奖。

虽然这也是一笔支出，与获得的有价值的信息相比，花在奖金上的钱金额可以说是很低而且非常值得的。利用这些信息为潜在客户制作有效的广告。

有针对性的，基于客户反馈的打造相关广告将提高你的CTR和CPC，并提高你的转化率。

2. 善于使用细节

在搜索引擎中快速搜索目标关键词的竞价排名(比如可以使用谷歌的广告预览工具)。

大多数广告看起来都很相似。想要获得更高的排名和比行业平均水平更好的点击率，那么广告内容就需要脱颖而出。这里有一些建议：

包括数字

它们让品牌的优势更加具体化。比如“新的跑鞋上节省高达30%的费用”的效果比“在限时时间内购买最新跑鞋有很大的优惠”要好得多。

包含一个时间戳

如果你的公司已经成立一段时间了，那就强调一下，增强目标受众对品牌的信任感。

比如一个企业已经成立了 16 年，那么在广告文案中可以加入这样的文字：“从 2004 年起为客户提供(利益)”，这可以更好的提高转化率。

3.说“人话”

想象一下：你去健身房报名参加一个健身项目。一位教师使用复杂的术语并吹嘘他的方法有多好。另一种是用简单的术语来解释具体的运动是如何帮助你实现健身的目标的。你会信任哪位老师?

没有什么比说让目标受众能理解的语言更有效的了。关注产品的优点，而不是特性。也用受众习惯的语言方式提供好处。从客户那里得到反馈会有很大的帮助。

这里有一些其他的方法来学习如何使用受众听得懂的“行话"。

在谷歌(百度)设置关键词提醒。

跟踪媒体和其他网站对有关品牌关键词的评论。倾听人们对行业的评价，而不仅仅是自己的产品。

使用谷歌(百度)的下拉框长尾关键词挖掘观众的偏好。

然后根据受众需求定制广告。

4. 用帕累托法则(80/ 20 效率法则)

帕累托定律一般指80/ 20 效率法则。该该规律指出80%的结果来自20%的行动。这同样适用于竞价广告活动，80%的点击将来自20%的广告。这使得A/B(和C/D/E)测试非常重要。如果你写十个不同的广告，其中两个将产生最大的点击量。

Mobile Monkey创始人拉里•金建议创建 18 个不同的广告——而不仅仅是翻新文本。在 18 个不同广告中，有 4 个可以带来带来80%的点击量。为了优化广告预算和点击，应该淘汰 14 个效果差的，继续优化 4 个成功的。

5. 分析广告关键词的相关性

在竞价广告的“关键字”应该关注“质量分数”栏。如果广告与关键词的相关性越高，登陆页面的体验越好，质量分数就越高。这个指标有助于提高广告排名，并降低每次转换的成本。

如果质量分数高，这意味着“关键字到广告”的相关性是好的。如果你的质量分数很低，找出原因，并努力提高。

也许关键字不相关，也许广告文案与用户的搜索不匹配，也许登陆页面说的内容与品牌广告文案中传达的内容不一致。这些都会影响用户体验，间接影响了广告质量评分。

同样，一些社交媒体平台也提供了一个可以利用的相关性评分，可以加以利用。

总结

CTR不仅仅是一个用于数据表的指标，这还是对目标受众需求、偏好和行为的洞察。

保持随机应变和尝试组合，同时注意转化率，因为这也会影响付费广告的CTR和CPC。对于付费活动，你的最佳做法是什么?可以在评论区和大家一起分享。

注：文章经站长之家编译自medium，原文标题《5 Ways to Improve the CTR of Your Paid Campaigns》。