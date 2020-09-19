暴风集团：9月21日起公司股票交易进入退市整理期

近段时间，暴风集团或将终止上市的新闻，冲上了热搜。曾经坐拥国内视频播放器第一把交椅的暴风集团，从日活将近 3 亿、上市初期创造出了“连续 40 天 36 个涨停板”的财富神话，到如今面临退市，可谓命运坎坷，一波三折，实在令人唏嘘。而回顾暴风集团的历史，从某种意义上来说，大家会发现，这背后是互联网时代里，软件从PC端到移动端、从提供使用功能到提供创造力的一个缩影。前互联网时代的“软件”神话1998 年，张朝阳创办的爱