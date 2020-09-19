暴风集团：9月21日起公司股票交易进入退市整理期

昨日晚间，暴风集团公告称， 9 月 21 日起，公司股票交易进入退市整理期，在退市整理期 30 个交易日后公司股票将被摘牌。
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昨日晚间，暴风集团公告称， 9 月 21 日起，公司股票交易进入退市整理期，在退市整理期 30 个交易日后公司股票将被摘牌。
暴风集团逐渐消失了。率先消失的，是反应在资本市场的公司估值。最高时达到 400 亿市值的暴风，如今市值仅剩4. 88 亿元，缩水98.8%，净资产早已为负数，正面临退市的命运。
8月28日晚，深交所发表公告，称暴风集团在停牌1个月之后依然没有发布2019年度报告，被正式终止上市，曾经400亿市值的股王就此陨落了。根据公告，暴风在法定披露期限届满之日起两个月内未披露2
9月15日消息，深交所发布公告称，经查明，暴风集团及相关当事人存在未按期披露定期报告，未按期披露业绩预告和业绩快报，董事减持未预披露等违规行为。鉴于上述违规事实及情节，对暴风集团股份有限公司和暴风集团股份有限公司董事长、总经理兼代董事会秘书冯鑫给予公开谴责的处分。同时，对对暴风集团股份有限公司给予公开谴责的处分；对暴风集团股份有限公司董事崔天龙，独立董事罗义冰、 张琳，监事梁巨平、李丽、张
今日，深交所发布公告称，经查明，暴风集团及相关当事人存在未按期披露定期报告，未按期披露业绩预告和业绩快报，董事减持未预披露等违规行为。鉴于上述违规事实及情节，对暴风集团股份有限公司和暴风集团股份有限公司董事长
今日，暴风集团发布公告称，截至公告披露日，公司尚未完成聘任首席财务官的工作，现有员工无法承担 2020 年半年度报告的编制任务。基于以上原因，公司预计无法在法定期限内披露 2020 年半年度报告。
8月28日消息，暴风集团日前对外发布公告称，截至公告披露日，公司尚未完成聘任首席财务官的工作，现有员工无法承担2020年半年度报告的编制任务。基于以上原因，公司预计无法在法定期限内披露2020年半年度报告。公告称，公司仍在寻找首席财务官以及审计机构，但由于经营状况不佳、拖欠员工工 资、负面新闻过多等原因，至今尚未有结果。 暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关?
暴风集团昨日晚间发布公告宣布，公司股票终止上市。暴风集团表示，根据《关于创业板风险警示股票和退市整理期股票交易制度安排的通知》、《深圳证券交易所创业板交易特别规定》，公司股票在退
昨日晚间，深交所发布关于暴风集团股票终止上市的公告。公告显示，因暴风集团股份有限公司（以下简称“暴风集团”或“公司”）在法定披露期限届满之日起两个月内未披露2019年年度报告，公司股票自2020年7月8日起暂停上市。暴风集团在股票被暂停上市后的一个月内未能披露2019年年度报告，触及本所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（九）项规定的股票终止上市情形。据深交所介绍，自?
近段时间，暴风集团或将终止上市的新闻，冲上了热搜。曾经坐拥国内视频播放器第一把交椅的暴风集团，从日活将近 3 亿、上市初期创造出了“连续 40 天 36 个涨停板”的财富神话，到如今面临退市，可谓命运坎坷，一波三折，实在令人唏嘘。而回顾暴风集团的历史，从某种意义上来说，大家会发现，这背后是互联网时代里，软件从PC端到移动端、从提供使用功能到提供创造力的一个缩影。前互联网时代的“软件”神话1998 年，张朝阳创办的爱
今日，暴风集团发布公告称，近期通过冯鑫的辩护人获悉， 上海市静安区人民检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对公司法定代表人冯鑫提起公诉。案件正在上海市静安区人民法院进一步办理中。
昔日 36 个交易日涨停的“明星股”渐渐成为陈年旧话，暴风集团实际控制人冯鑫被逮捕也已过去整整一年。近期，冯鑫案件的一些最新进展打破平静，扑朔迷离的冯鑫案件也有了揭开面纱的可能。
目前，暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。上述指控与收购MPS时的一些具体操作直接有关。另据了解，近日，冯鑫方面向上海市人民检察院第二分院提起一项申诉
曾被股民冠以“妖股之王”的暴风集团再度引发关注，8月10日晚间，暴风集团发布公告称，公司股票可能被终止上市。暴风集团股票已于2020年7月8日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多
今天下午，暴风集团发布公告称，因为能如期披露年报 股票存在可能被终止上市的风险。公告显示，暴风集团股票已于 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关审计机构签署协议，导致公司股票被暂停上市后一个月内仍未能披露 2019 年年度报告，因此深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
今日，暴风集团发布公告称，公司股票已于 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关审计机构签署协议，导致公司股票被暂停上市后一个月内仍未能披露 2019 年年度报告，因此深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
8月10日消息，暴风集团对外发布公告称，公司股票已于2020年7月8日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关审计机构签署协议，导致公司股票被暂停上市后一个月内仍未能披露2019年年度报告，因此深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。公告称，公司未能在2020年6月30日前披露2019年年度报告，已触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月）第13.1
【TechWeb】8月4日消息，暴风集团日前对外发布公告称，截至目前，公司未收到针对公司的司法调查文书，尚未知冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关。该案件正在进一步办理中。公告称，2020年7月30日，有媒体报道称公司法定代表人冯鑫先生因涉嫌对非国家 工作人员行贿罪被提起公诉。同日，公司通过冯鑫先生辩护人确认，上海市静安区人民检察院于2020年7月14日以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对冯鑫先生提起公诉，案件正在上?
8 月 5 日北京市海淀区人民法院向暴风集团及冯鑫下发了执行号为“（2020）京 0108 执 12533 号”的限制消费令，申请执行人是北京天玺泽知识产 权代理有限公司。这已是暴风集团及冯鑫今年内第三次收到限高令。
暴风集团公告，截至目前，公司未收到针对公司的司法调查文书，尚未知冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关。该案件正在进一步办理中。
7月31日消息，深交所对暴风集团下发关注函，关注函提到：有媒体报道称你公司董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉。要求暴风集团就以下事项进行核查并作出说明：1．你公司是否知悉该事项，如是，请说明知悉该事项的具体时 间以及是否及时履行信息披露义务。2．冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关，如是， 请说明具体情况以及对公司的影响。 3．公司认为需要说明的其他情况。深交所要?
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