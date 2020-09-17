Facebook将于2021年发布其首款AR眼镜

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Facebook将于2021年发布其首款AR眼镜

2020-09-17 09:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息：日前，Facebook首席执行官马克·扎克伯格表示，该公司计划在 2021 年发布其首款AR眼镜。尽管该公司的Oculus部门已成为VR头盔的领先供应商，但Facebook已将“增强现实”(AR)吹捧为计算领域的下一个主要前沿，这一发布日期可能会比预期更早地地向大众传播下一代技术。

扎克伯格证实，该公司正在与时尚眼镜公司EssilorLuxottica合作开发这款“智能眼镜”，并表示这款眼镜将以雷朋(Ray-Ban)品牌命名，具有吸引力。

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目前，这两家公司还没有公布这款眼镜的图像，但值得注意的是，Facebook的计划至少有两个阶段——最初是具备基本功能的可穿戴式眼镜，然后是未来具备更多功能的全功能AR设备。去年，Facebook证实了其多重原型战略。

未来平台的工作目前正在“Aria项目”下进行，包括一系列不同的增强现实技术，比如研究一副眼镜和可穿戴控制器，这将影响Facebook未来的增强现实产品。

在其他应用中，Facebook预计AR眼镜将被用于将导航和个人相关数据覆盖在用户的实时现实视图之上，使人们无需查看智能手机或其他地图解决方案就能定位物体和目的地。

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