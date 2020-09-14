喂狗吃辣子鸡博主回应争议；蚂蚁集团否认与李开复有过合作；苹果下一任CEO人选引猜测

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喂狗吃辣子鸡博主回应争议；蚂蚁集团否认与李开复有过合作；苹果下一任CEO人选引猜测

2020-09-14 08:23 · 稿源：站长之家
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喂狗吃辣子鸡博主回应争议

据清流视频报道，近日，视频博主喂狗吃辣子鸡引发热议。

昨日，该博主发布视频回应称，当时自己点了一盘辣子鸡，吃的剩下一点辣子，想给自己的狗尝尝。该博主称，如果自己狗碰见不爱吃的是不会吃的，但结果它吃的很香，自己知道辣椒不能多吃，吃了几口就没让它吃了。

该博主再次解释称，拍的视频只是一个段子，目前那条视频已经被删除，以后自己也不会再拍那样的视频让大家误会了。

另一位让狗挑战 35 种零食、 8 种饮料的博主表示，标题都是噱头，是为了吸引人看，自己号召相关博主理性地拍视频，不要误导大家，更不要铺张浪费。

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蚂蚁集团否认与李开复有过合作

9 月 12 日，针对有媒体报道的“李开复在公开场合提及蚂蚁金服和旷视科技合作”一事，蚂蚁集团回应称，蚂蚁集团在与旷视科技合作事宜上从未与李开复先生有过接触，蚂蚁集团从未提供任何人脸数据给旷视科技。

同时，创新工场董事长兼CEO李开复也发文称，为自己的口误致歉，旷视科技与合作方不涉及任何数据的共享与传输。

9 月 12 日早些时候，李开复在HICOOL全球创业者峰会上表示，曾在早期帮助旷视科技公司找了包括美图和蚂蚁金服等合作伙伴，让他们拿到了大量的人脸数据。

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苹果下一任CEO人选引猜测

美国当地时间 8 月 24 日，库克迎来了担任苹果公司CEO的九周年纪念日，10 年聘用合同进入最后一年。谁会成为苹果的下一位继任者成为了近期热议的话题。

对此，彭博在一份报告中预测了库克继任者的热门人选。

其中包括了：现任首席运营官Jeff Williams、iPhone营销副主管Kaiann Drance、原创节目主管Peter Stern等。

苹果、库克

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