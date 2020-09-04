熊猫直播经营主体成被执行人 执行标的约12.5万

据企查查APP显示， 9 月 3 日，熊猫直播经营主体上海熊猫互娱文化有限公司被上海市静安区人民法院列为被执行人，执行标的分别为 3 万元和9. 5071 万元，合计12. 5071 万元。上海熊猫互娱文化有限公司成立于 2015 年，法定代表人为龙飞，实际控制人为董事长王思聪。
据企查查APP显示， 9 月 3 日，熊猫直播经营主体上海熊猫互娱文化有限公司被上海市静安区人民法院列为被执行人，执行标的分别为 3 万元和9. 5071 万元，合计12. 5071 万元。上海熊猫互娱文化有限公司成立于 2015 年，法定代表人为龙飞，实际控制人为董事长王思聪。
今日，针对“王思聪投资的比心陪练APP涉黄”的报道，比心陪练官方发布声明回应称，接到用户举报和风控系统识别告警后，平台已采取账号冻结、列入黑名单风控系统等措施。比心陪练持续开展的净网行动，目前累计永久封禁涉黄账号超过 2 万个。
【甜仇疑似发文官宣与王思聪分手】8 月 23 日，网红甜仇在微博上官宣了自己单身，已经和王思聪分手的消息，配文表示：“现在单身，别的不要问了，祝大家生活愉快。” 疑似是在回应近期的传言。这也迅速登上微博热搜第一。
【王思聪投资游戏陪练平台被指涉黄】据媒体报道， 8 月 20 日，人民网刊文《本网调查：“比心陪练”平台“深夜服务”涉黄严重》称，发现比心陪练APP上有陪练师向玩家兜售涉黄服务。
据人民网刊文称，发现比心陪练APP上有陪练师向玩家兜售涉黄服务。8月21日，比心陪练回应被指涉黄称，已采取账号冻结、列入黑名单风控系统等措施。比心原名鱼泡泡，定位约玩平台，采用C2C的模式，为供需双方实现匹配。平台上，约玩品类分为：线上游戏、线下游戏、线上娱乐、线下娱乐、声优、心理咨询、文艺生活以及外语类。据报道，王思聪本人曾在比心陪练上担任陪练师，设置价格约为951
8 月 21 日，比心陪练官微发文回应人民网指其涉黄一文，称已采取账号冻结、列入黑名单风控系统等措施。比心陪练表示其平台坚持开展净网活动，目前累计永久封禁涉黄账号超过 2 万个。
王思聪发微博并不频繁，但每次更新动态总能引发讨论，尤其是娱乐圈“纪检”身份出现时。不过，王思聪的最新微博将注意力转移到了一部国产动画《雾山五行》上，他评价“昨天看了
任何风口都要面临“回归均值”的考验。过往 10 年互联网行业一轮又一轮风口早已证明了这个铁律。乘坐在风口上的行业沉沉浮浮，受到经济周期、政府调节逆周期、企业盈利周期的影响。风口来时行业一地鸡毛，风口过后往往才是行业稳扎稳打形成良性循环之时。
9月3日消息，淘宝直播今天宣布已经全面开放直播技术和能力，让更多中小平台、商家、主播共享直播带货高速增长的红利。具体来看，淘宝直播此次开放了包括直播能力、互动能力、选品能力以及直播内容、一键同步在内的几乎全部直播解决方案。未来，所有合作平台都能接入淘宝的商品池，中小平台上的主播也能选择高品质的商品去带货。据了解，接入淘宝的商品池后，这些新兴直播平台上的消费者都能享受到淘宝的售后保障和物流
受 2020 年疫情的影响，很多企业商家纷纷转型线上运营，以此来解决线下客户流量少的窘境。经过 2019 年的沉淀，直播带货模式深入人心，成为各大商家看好的线上营销模式。然而商家要想借此赚钱可并不容易，其中一些技巧更重要。启博云产品是怎样通过“直播+电商+社交”闭环服务私域直播的?对此还是让启博软件小编告诉大家一些经验。1、以直播为售货做好前期铺垫 人们对直播总是感兴趣的，尤其是直播卖货，这对人们来讲是很新鲜的事?
每年的八月都是电脑数码品类的销售旺季，各种新品层出不穷，也激发了大家对电脑数码装备大焕新的冲动。 8 月 19 日，京东电脑数码超级品类日预热开启，不仅涵盖了高性能游戏本、电子书阅读器、投影仪以及游戏外设等各类电脑数码产品，联合各大品牌推出了“京东甄选 熊猫定制礼盒”，趁着暑假末掀起了一轮“萌哒哒”的国宝风暴，同时更有至高 24 期白条免息，潮玩神器直降 10000 元等重磅福利，而在 8 月 25 日高潮期更是上线万件好
昨天，微信偷偷的开始灰度测试微信群直播。这个功能，预计不久之后就会全量推开!相比于视频号，我觉得群直播在想象空间上，可能不会小于抖音现在的直播间带货。可以说，微信群直播即将开启私域直播的时代!
微信小程序加入直播功能，商家可以直接在小商店内开通直播帮助自己的商品和服务进行带货，那么有哪些商品可以在小商店内进行直播呢，这里我们来一起看下小商店带货的具体类目。
郑爽首次直播卖货引发颇多争议，其在生日直播带货过程中突然发脾气，对直播大为不满，表示这不是她想要的直播。郑爽在直播中直言“我真的很反感，这场直播的感觉和节奏并不是我想要的”，直播期间甚至情绪崩溃，期间还多次哽咽、哭泣。面对这个意外情况，请来助阵的两个男女主播也尴尬无比，试图救场，然而并没有结果，不得不先后离场，直播被迫停止。
数据显示，截至 2020 年 6 月 18 日，淘宝直播中商家直播间数量同比增长超160%。在天猫 618 期间，淘宝直播间Top10 中，有60%来自品牌自播;直播GMV方面，商家直播占淘宝直播总量的70%，足见商家店播直播上升趋势明显。
今年上半年，自全国“扫黄打非”工作小组组织开展“新风”行动后，社会各界纷纷积极响应，通过不同形式来营造健康交流环境。眼下，抖音作为大众青睐的内容平台，正以全新的方式加强优质内容建设，于 8 月 26 日正式启动了“超级直播课”系列直播活动，邀请到国内顶级专业传播学专家、以及汇聚多位抖音优质达人，通过最一线、最即时、最真实的直播方式，进行内容创作及传播学知识的科普，为广大抖音网友们带来优质内容创作的惊喜“?
2020 年因疫情的影响，许多企业都被迫转型线上，甚至于一直坚持只做传统线下的一些公司都为了能寻找新的机遇，不被时代所淘汰，开始接触线上，试图从线上开辟一条新的商业模式。
微信小商店在上线之后就获得了很多商家的关注，作为微信内的一个电商功能，可以帮助不少微信商家争取到更多的客源，其中直播功能就是非常重要的功能，这里我们来详细介绍如何使用直播。
在互联网时代，没有人不想当网红。 今年受疫情的影响，直播带货这种新型的电商模式开始真正爆发。随着李佳琦、薇娅、辛巴等头部网红带货效应显现，直播带货已经成为这个疫情年的新风口，也对传统零售带来了实实在在的颠覆。董明珠、梁建章、张朝阳、丁磊等商界大佬也纷纷走进直播间，而风口的代名词罗永浩同样没有缺席。据商务部统计， 2020 年一季度，全国电商直播超过 400 万场。另一方面，主播已经成功“转正”，教育部最新的?
最近几年电商的波澜，一是拼多多，二是直播。拼多多借助微信的东风，靠着裂变活动和自驱的社交关系，完成了启动和疯长，用百亿补贴的定位上探，让五环内真香，终究市值赶上(超过)京东。
当我们谈论直播带货的时候，不自觉地将视角局限在淘宝直播、抖音、快手这三大平台上，时不时还带上拼多多直播(虽然拼多多直播从不单独推广)。
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