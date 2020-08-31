iPad2020配置曝光，处理器升级性价比提升

近日除了苹果iPhone12系列手机的爆料消息外，还有不少有关苹果新款iPad的信息不断曝光。近日就有消息显示，苹果正在准备一款入门级的iPad产品，可能叫做iPad2020（或者iPad8），保留Touch ID设计，处理器升级为A12，价格将继续保持入门级的定位。

由于今年疫情的原因，全球各地的学校都纷纷开始改为网络授课，因此对于iPad产品的需求大增，其中入门级的iPad成为了很多人的优先选择，比如iPad2019、iPad Air3销量都保持的不错。因此苹果很可能会趁此机会推出一款入门级的iPad产品。

根据曝光的信息显示，新一代入门级iPad将采用A12处理器，这和iPhoneXs手机上使用的是同一款处理器，性能已经获得了很多用户的认可吗，同时在发热、功耗等方面也保持的不错。

iPad2020款预计屏幕会有进一步的增加，从上一代的10.2英寸升级到10.8英寸，单扬声器，指纹识别，支持一代的苹果手写笔，摄像头为单摄，不过可能会升级到1200万像素。其他方面的升级并不多，但这款iPad最重要的是比较有吸引力的价格，预计定价与上一代一样，为2699元起，相信这样的价格会有不少用户为期买单。