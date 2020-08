iPad2020配置曝光，处理器升级性价比提升

2020 年 8 月 5 日-币安区块链资产发行平台(Launchpad)宣布即将发行 2020 年的第三个项目 The Sandbox。 The Sandbox是一个由社区驱动的虚拟游戏平台,允许艺术家和创作者通过区块链技术将资产与游戏经验资产化。在获得币安孵化器(Binance Labs)的私募轮投资后,此次上线币安 Launchpad 的 The Sandbox(SAND)将筹集价值 3 百万美元的代币,发行将于 2020 年 8 月 13 日下午2:00 (香港时间)以抽签形式正式启动。The Sandbox 团队致