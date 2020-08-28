吸引27万人观看，中证中小投服中心完成支付宝直播首秀

“点赞、关注、刷弹幕”，当你在直播屏幕前听到这样的声音时，来源不一定只是网红主播，还可能来自各个金融机构的理财顾问。最近，理财直播俨然成为一股浪潮，就连投资者保护的“国家队”——证监会投服中心也主动做出新尝试：用线上直播的方式来开展投资者教育活动。

8 月 27 日晚，支付宝理财直播平台迎来一场别开生面的直播，由中证中小投服中心主办的“股东来了”投资者权益知识竞赛首次以直播形式进行答题。投资者对这场直播反响热烈，当晚共有超过 27 万人次观看。

投服中心相关负责人表示：“此次在支付宝理财频道举办直播答题，是“股东来了”积极融合新媒体的又一次创新，有助于提升投资者的参与感、互动感。同时，支付宝作为备受欢迎的大众理财平台，选择支付宝理财频道举办直播，有助于吸引更多投资者参与，进一步提高“股东来了”的覆盖面和影响力。”

据了解，“股东来了” 2020 投资者权益知识竞赛由中国证监会办公厅、投资者保护局指导，中证中小投资者服务中心联合天津证监局、湖南证监局、安徽证监局、内蒙古证监局、中证资本市场法律服务中心共同主办，是一项面向社会公众、寓教于乐的公益性投教活动，今年已是第三届。

(往届“股东来了”活动图)

直播中，两位主播一共出了 6 道题，涵盖新《证券法》、科创板、创业板等当前资本市场重大改革部署相关内容。投资者在踊跃答题的同时，也与两位主播积极互动，提出了一些有关投资的问题。

例如，有人问到“很容易受到别人的影响，经常会调仓自己的产品，遇到这样的情况想寻求帮助”，主播回答道：“可以把投资比喻为吃饭。吃饭越来越讲究均衡配置，理财产品也就是饭桌上的荤菜、素菜、甚至是主食，吃要吃的营养健康合理，做投资同样要营养健康合理。”接地气的回答得到一众点赞。

今年 6 月份，蚂蚁集团投教基地正式获得证监会国家级投资者教育基地授牌，与其他获批的投教基地相比，蚂蚁集团教基地的特色是基于移动互联网所建，累计有超 3 亿人访问，是覆盖用户量最大的投教基地。彼时网友调侃，支付宝原来是一所“网校”。

如今，这所“网校”也成为中国投教领域的中坚力量。数据显示，支付宝直播能力开放两月有余，就有 3400 万用户在直播间里学理财，不久前落幕的支付宝 818 理财节上，更有 54 家机构进行了超 200 场直播。

蚂蚁集团副总裁、投教基地负责人李臣表示：“投教活动与支付宝金融普惠的愿景一脉相承，支付宝也希望未来能继续联合证监会等机构，利用科技的手段、趣味的方式，推动国民理财知识水平的进步。”