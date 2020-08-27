小米任命林世伟为首席财务官；抖音直播间将不支持第三方来源商品；小米发布2020第二季度财报

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小米任命林世伟为首席财务官；抖音直播间将不支持第三方来源商品；小米发布2020第二季度财报

2020-08-27 08:13 · 稿源：站长之家
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小米任命林世伟为首席财务官

昨日，小米集团发布公告称，董事会宣布首席财务官遴选委员会已遴选林世伟为首席财务官，将于 2020 年 10 月 8 日开始担任有关职务。

资料显示，林世伟今年 46 岁，具备逾 20 年的全方位的投资银行业务经验。之前任瑞信亚太区投资银行资本市场部董事总经理及科技、媒体与电信业务主管。此前他曾任摩根士丹利董事总经理，负责亚太区科技、媒体与电信行业的资本市场业务。林世伟于牛津大学获得其工程学硕士学位。

4 月 10 日，小米集团宣布人事任命，小米集团总裁王翔代理CFO一职，小米集团国际部总裁周受资不再兼任CFO，将专注小米境外市场业务。同时，小米集团董事会将继续在全球范围内遴选优秀人才出任CFO。

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抖音直播间将不支持第三方来源商品

昨日，针对“第三方来源商品将无法接入”的传闻，抖音方面回应称，从 9 月 6 日起，第三方平台来源商品直播分享需要通过巨量星图平台匹配直播带货达人;从 10 月 9 起，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车;小店平台来源商品不受影响。上述政策仅针对直播带货，短视频仍可正常搭载第三方链接商品。

昨日，抖音直播推出新规称，9 月 6 日起，第三方链接需要通过星图下单可以进入直播间购物车。10 月 9 日起，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车，淘宝、京东商品无法接入抖音。抖音小店平台来源商品不受影响。

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小米发布2020第二季度财报

昨日，小米集团发布 2020 年第二季度财报，财报显示，2020Q2 小米营收535. 4 亿元，市场预期 514 亿元，上年同期为519. 51 亿元。 2020 年第二季度净利润33. 7 亿元，去年同期36. 35 亿元，同比降低7.2%。

其中，本季度小米智能手机部分的收入为人民币 316 亿元，同比下滑 1.2%，本季度小米的智能手机销量为 2830 万部。2020 年 6 月，MIUI 月活跃用户增长至 3.435 亿人，同比增长 23.3%。其中，中国大陆的 MIUI 月活跃用户为 1.097 亿人。2020 年第二季度，IoT 与生活消费产品部分收入为人民币 153 亿元，较去年同期增长 2.1%。智能电视及笔记本电脑的销售收入由 2019 年第二季度的人民币 55 亿元减少 12.2% 至 2020 年第二季度的人民币 48 亿元。

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