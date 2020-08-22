美政府允许美企在中国使用微信 苹果、腾讯股价飙升

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:据彭博社报道，有知情人士称，特朗普政府正释放信号，允许苹果在内的美企仍可在中国使用微信展开业务。

知情人士还表示，特朗普政府正在研究如何对微信实施部分禁令的技术问题。关键问题是白宫是否会允许苹果、谷歌公司，在美国以外的全球应用商店中提供微信这款应用，如果允许，都会有哪些地方。其中一名知情人士表示，高级政府官员正在审议禁令实施的范围，不过总统最终可能会否决他们做的任何决定。

本月稍早时候，特朗普发布行政令，威胁在 45 天后( 9 月 20 日)，禁止美国司法管辖内的个人或实体与腾讯公司进行有关微信的交易。

不过美国企业认为全面禁止微信可能对美国的技术，零售，游戏，电信造成毁灭性的打击。其中苹果是该禁令中损失最大的公司之一，因为中国市场占其销售的五分之一，其大部分制造业也依赖中国，如果中国政府决定采取报复行动，这可能会受到影响。

受最新消息，腾讯控股美国存托凭证直线拉升，一度上涨5.3%至69. 80 美元，创下一个月最大盘中升幅，收盘仍上涨4.97%。苹果股价也再次刷新历史新高。

值得一提的是，一美国微信用户组织“美国微信用户联盟”将正式向加州北区的地区联邦法庭递交诉状，起诉总统特朗普签署的针对微信的行政令侵犯了宪法赋予他们的权力。