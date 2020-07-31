美国批准亚马逊3236颗卫星发射计划 2029年前必须完成

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:继SpaceX已获得美国联邦通信委员会(FCC)发射近12， 000 颗卫星的许可之后，其竞争对手亚马逊未来也将可以向太空轨道发射 3236 颗卫星。

据外媒报道，美国联邦通信委员会(FCC)已经批准了亚马逊远大的柯伊伯(Kuiper)星座计划，该计划包括将 3236 颗卫星送入轨道，以将互联网覆盖范围传送到地球。这一决定为亚马逊在卫星准备就绪后开始发射铺平了道路。

根据文件显示，亚马逊计划将卫星发送到三个不同高度，并声称只需要 578 颗在轨卫星就可以开始服务。目前，亚马逊尚未宣布决定使用哪家发射服务提供商将卫星送入轨道。

值得注意的是，FCC要求该公司必须在 2026 年之前发射完成星座计划的一半卫星以保留其委员会的许可证，然后在 2029 年之前发射完成剩余的卫星。

亚马逊还必须向委员会提交有关如何减少轨道碎片的最终计划，因为其卫星的设计还尚未完成。亚马逊声称将在 355 天内送卫星飞离轨道，但委员会认为该公司并未为其碎片计划“提供有关必备要素的具体信息”。

如此规模的卫星星座计划的一个主要问题是，卫星的涌入将导致太空里的更多碰撞，产生的碎片可能会威胁到其他卫星。