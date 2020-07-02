贾跃亭致歉 称自己是乐视体系一夜崩塌的第一责任人

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贾跃亭致歉 称自己是乐视体系一夜崩塌的第一责任人

2020-07-02 10:41 · 稿源：站长之家

今日，贾跃亭发公开信向债权人、投资人及乐视网股民致歉称，尽管外界评价我所创立的互联网生态模式无疑是成功的，并为很多同类企业所证明，但一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。

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