贾跃亭致歉 称自己是乐视体系一夜崩塌的第一责任人

今日，贾跃亭发公开信向债权人、投资人及乐视网股民致歉称，尽管外界评价我所创立的互联网生态模式无疑是成功的，并为很多同类企业所证明，但一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。
今日，贾跃亭发公开信向债权人、投资人及乐视网股民致歉称，尽管外界评价我所创立的互联网生态模式无疑是成功的，并为很多同类企业所证明，但一个不容回避的事实是，我是乐视体系一夜崩塌的第一责任人。我深知相关各方以及你们的家人由此蒙受了巨大的损失，我要再次向大家表达最诚恳的歉意。
凤凰网科技讯 7月2日消息，贾跃亭今日发布公开信，宣布他在美国申请的个人破产重组最终完成，重组方案正式生效，债权人信托也随之正式设立并开始运营。在公开信中，贾跃亭宣布未来重心将在FF上——以FF创始人、合伙人和CPUO（Chief Product and User Ecosystem Officer）的身份与全体合伙人一起把FF做成。此外，贾跃亭表示，在得到债权人委员会批准后，已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待
京东拍卖官网显示，于 13 日开拍的贾跃亭 2210 万股乐视股票因无人出价而流拍。据了解，本次拍卖的是贾跃亭持有的 2210 万股“乐视网”无限售流通股，起拍价为5547. 1 万元，相当于每股2. 51 元，而乐视网 6 月 12 日收盘价仅为0. 90 元。本次拍卖共计吸引了 14579 人围观，截至拍卖结束，仍未有报名者，该拍卖最终因无人出价而流拍。
贾跃亭通过多次努力后，终于宣告破产，用他的话来说，这可以更好的帮助FF去融资，为接下来的发展做准备。破产并不代表贾跃亭一无所有。据美国破产法院公开的贾跃亭个人破产重组方案，贾跃亭在
6月18日消息，近期，有媒体报道称，6月16日，据美国破产法院公开的贾跃亭个人破产重组方案，贾跃亭在债务信托中建立了10%的逾期提交索赔池，这部分是贾跃亭主动给即将退市的28万乐视网股民预留的赔偿。对此，乐视网发布澄清公告称，“28万乐视网股民”均不属于贾跃亭个人债务的债权人。公告显示，根据贾跃亭个人破产重组方案的安排“在生效日当天，建立逾期提交索赔池来解决任何逾期提交的索赔主张，以及把10%的信托资
6月17日晚，针对此前媒体报道贾跃亭预留了大约5亿美元（约合35亿人民币）的小金库准备赔偿给乐视股民的消息，乐视网回应称未收到相关计划。这段时间以来，贾跃亭的债务重组计划进行的还是很顺
据此前外媒报道，美国法院已经正式通过贾跃亭的个人破产重组申请，直接解除了他在美国的个人债务。6 月 14 日上午 10 时，据京东拍卖网显示，乐视网创始人、大股东贾跃亭持有的 2210 万股乐视网无限售流通股第一次拍卖宣告流拍，起拍价为5547. 1 万元。
今天贾跃亭2210万股乐视股票在京东拍卖平台正式开拍，截至发稿，参与竞拍的人数为0。从拍卖页面来看，贾跃亭这些股票的起拍价55471000元，底价2.51元/股（暂停上市前20个交易日的
6月15日消息，京东拍卖官网显示，截至6月14日上午10点，贾跃亭所持有的2210万股乐视网股票首次拍卖流拍。此次拍卖吸引1.5万人关注，但无人出价。北京市第一中级法院将于6月13日10时至6月14日10时对贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股进行拍卖，起拍价5547.1万元，相当于每股2.51元。拍卖公告称，鉴于“乐视网”股票已于2019年5月13日起暂停上市，所以法院是以暂停上市前20个交易日的收盘价均价即每股2.51元作
【TechWeb】6月8日消息，据京东拍卖官网显示，北京市第一中级法院将于6月13日10时至6月14日10时对贾跃亭持有的2210万股“乐视网”无限售流通股进行拍卖，起拍价5547.1万元，相当于每股2.51元。拍卖公告称，鉴于“乐视网”股票已于2019年5月13日起暂停上市，所以法院是以暂停上市前20个交易日的收盘价均价即每股2.51元作为处置参考价。乐视网此前发布的公告显示，乐视网将于6月5日进入退市整理期。6月5日当天，乐视网复牌后一字跌?
据北京市第一中级人民法院发布的拍卖公告显示，贾跃亭所持有的部分被冻结乐视网股份 2210 万股 6 月 13 日将被拍卖，起拍价5547. 1 万元，底价2. 51 元/股，比 6 月 5 日收盘价1. 52 元/股还要高65%。
昨日10点，贾跃亭所持2210万股乐视股票在京东拍卖平台正式开拍。经过一天的拍卖，有14573人围观，但最终无人报名，今天上午10点正式流拍。拍卖页面显示，被执行人贾跃亭持有的“乐视网
贾跃亭所持有的部分被冻结乐视网股权将于 6 月 13 日将被拍卖，起拍价 55471000 元，底价 2.51 元 / 股，比 6 月 5 日收盘价 1.52 元 / 股还要高 65%。
欠债额度太大，造血能力不足，这都导致乐视网要被强规退市。对于实际控股人贾跃亭来说，自从去了美国后，对乐视网的债务问题就选择闭口不谈，而现在北京法院给出的公告显示，贾跃亭所持有的部
在今日的乐视 2019 年度业绩说明会上，乐视网董事长刘延峰表示，公司将努力维持持续经营能力，全力对关联方应收款项进行催收;公司第一大股东贾跃亭因关联方资金占用、违规担保等事项对公司造成的损失，公司将继续坚持并依法向其追偿。
美国当地时间5 月 21 日举行的听证会上，Faraday Future(FF)创始人贾跃亭的个人破产重组获得了加州中区破产重组法院的最终确认和通过，而这次的破产重组申请经历了申请、谈判、投票和法院确认，一共耗时7个月之久。
贾跃亭债务处理小组官方微博今日发布声明称，洛杉矶当地时间 5 月 21 日，美国加州中区破产法院正式确认并通过了Faraday Future(FF)创始人兼CPUO贾跃亭(YT)的个人破产重组方案，并有望在六月初生效。
贾跃亭的个人破产重组在洛杉矶当地时间 5 月 21 日举行的听证会上获得了加州中区破产重组法院的最终确认和通过，绝大多数债权人和法官均表达了支持意见。这意味着贾跃亭个人破产重组正式进入生效流程，有望在6月初正式生效。
针对乐视网在业绩说明会的相关言论，乐视生态发布声明称，贾跃亭早已不实际控制乐视网。截止目前，真正实际控制乐视网的系现任董事、监事、高管。
近日，贾跃亭个人破产重组债权人投票结果正式出炉，据第三方计票网站信息显示，贾跃亭获得了超过80%的已投票债权人支持。贾跃亭债务处理小组表示，将全力准备 5 月 21 日的加州中区破产法院最后的听证会，以保证破产重组顺利生效。
最新消息，历经 7 个月的申请、谈判、投票和法院确认，贾跃亭的个人破产重组终于获得了美国法院的最终确认和通过。这意味着，贾跃亭个人破产重组正式进入生效流程，有望在 6 月初正式生效，这也意味着FF公司融资最大的障碍得以解除，FF中美双主场策略也进入了实质推进阶段。
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