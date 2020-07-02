贾跃亭致歉 称自己是乐视体系一夜崩塌的第一责任人

凤凰网科技讯 7月2日消息，贾跃亭今日发布公开信，宣布他在美国申请的个人破产重组最终完成，重组方案正式生效，债权人信托也随之正式设立并开始运营。在公开信中，贾跃亭宣布未来重心将在FF上——以FF创始人、合伙人和CPUO（Chief Product and User Ecosystem Officer）的身份与全体合伙人一起把FF做成。此外，贾跃亭表示，在得到债权人委员会批准后，已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待