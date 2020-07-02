腾讯音乐娱乐集团与CoMix Wave Films达成合作 新海诚作品等音源将上线

世间所有的相遇，都是久别重逢。日本导演新海诚的动画电影《你的名字》用画面诠释了这样令人动容的一幕。该影片在刚引进中国的时候也是刷爆了众人的朋友圈，也没有料想到这部电影能成为口碑神作。即使你不知道新海诚，但也一定听说过宫崎骏这个名字。在电影的开端，男女主角惊讶发现，他们彼此互换了身体。女主角三叶，一名生活在日本小乡镇系守县的高中女生，在一个阳光明媚的早晨醒来。她感觉自己做了一个很奇怪的梦，梦到自己和