腾讯音乐娱乐集团与CoMix Wave Films达成合作 新海诚作品等音源将上线

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腾讯音乐娱乐集团与CoMix Wave Films达成合作 新海诚作品等音源将上线

2020-07-02 09:45 · 稿源：站长之家

今日，腾讯音乐娱乐集团宣布，与拥有新海诚、角田次朗等知名作家的日本动画制作公司CoMix Wave Films Inc.正式达成战略合作。通过本次合作，包括新海诚人气作品《秒速五厘米》《言叶之庭》等在内的 17 部动画的OST正版音源作品都将悉数上线腾讯音乐娱乐集团旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等平台。

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