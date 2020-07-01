7月共56款国产网络游戏获批，网易、腾讯旗下游戏在列

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7月共56款国产网络游戏获批，网易、腾讯旗下游戏在列

2020-07-01 20:58 · 稿源：站长之家

国家新闻出版署今日公布 2020 年 7 月份国产网络游戏审批信息，其中包含网易的《时空中的绘旅人》、腾讯控股的《最强魔斗士》。

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