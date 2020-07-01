7月共56款国产网络游戏获批，网易、腾讯旗下游戏在列

DoNews 7月1日消息（记者 刘文轩）苹果早在今年年初就已经对应用上传后台审核规定进行修改，要求游戏企业在6月30日前，提交在中国大陆发布的任何付费游戏或可提供应用内购买项目游戏的批准文号。7月1日，苹果要求提交游戏批准文号的时间已过。在这之前有消息称，今年7月开始，无版号新游戏将无法通过苹果审核和上架中国区App Store。苹果在今年2月向开发者发出通知，要求6月30日前提交游戏版号。报道称，这一要求不仅针对中国开发?