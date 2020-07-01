7月共56款国产网络游戏获批，网易、腾讯旗下游戏在列

国家新闻出版署今日公布 2020 年 7 月份国产网络游戏审批信息，其中包含网易的《时空中的绘旅人》、腾讯控股的《最强魔斗士》。
国家新闻出版署今日公布 2020 年 7 月份国产网络游戏审批信息，其中包含网易的《时空中的绘旅人》、腾讯控股的《最强魔斗士》。
DoNews 7月1日消息（记者 刘文轩）苹果早在今年年初就已经对应用上传后台审核规定进行修改，要求游戏企业在6月30日前，提交在中国大陆发布的任何付费游戏或可提供应用内购买项目游戏的批准文号。7月1日，苹果要求提交游戏批准文号的时间已过。在这之前有消息称，今年7月开始，无版号新游戏将无法通过苹果审核和上架中国区App Store。苹果在今年2月向开发者发出通知，要求6月30日前提交游戏版号。报道称，这一要求不仅针对中国开发?
据国家新闻出版署官网显示， 6 月第一批共 55 款游戏获得国产游戏版号，审批时间为6月15日。其中，腾讯的Switch主机游戏《不思议的皇冠》、三七互娱的《上古之神》《异能都市》
6 月 23 日，腾讯游戏与ROG(玩家国度)再传佳讯，双方将继续强化在游戏手机软硬件的深度整合，探索玩家更好的游戏体验。全新武装的ROG游戏手机3(腾讯游戏深度定制)蓄势待发，高能释放。 专业定制，剑指卓越体验 产品定制化，旨在满足特定消费人群的精准需求，与标准化产品相比，定制产品拥有更强的细分市场穿透力。而与“明星签名版”、“形象授权版”、“学生专用版”等浅层次定制品不同，腾讯游戏与ROG的定制，是从表象到机理的?
6月23日，ROG游戏手机和腾讯游戏联合宣布，ROG游戏手机3将于7月发布。官方微博写到：“继ROG游戏手机2（腾讯游戏深度定制）后，腾讯游戏将再次与ROG游戏手机在中国大陆地区进行游戏手机深
在6月15日，2020年6月份国产网络游戏审批信息公布，本批次共有55款游戏过审，其中NS游戏《不思议的皇冠》过审，是来自腾讯 NEXT Studios 的一款策略回合Rogue类RPG新作，其余的基本都是手游。
昨日，腾讯游戏年度发布会正式在线上召开，期间集中发布了四十余款游戏产品与品牌。同时，在会上，腾讯公司高级副总裁马晓轶表示，未来腾讯游戏将会做好自己的“新基建”。
6月17日，腾讯游戏宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别，后续将在运营的全部手游产品中生效。
不知不觉，2020年的上半年已经过完，而从7月份开始，苹果中国也会悄然做出一些调整。据最新消息称，苹果中国App Store应用商店将下架数千款未经政府部门批准的手机游戏，因为从7月开始，iOS游
DoNews 6月10日消息（记者 程梦玲）天眼查数据显示，6月8日，成都凡帕斯网络科技有限公司发生工商变更，其中出资情况新增林芝腾讯投资管理有限公司，与此同时，公司注册资本由原来的100万人民币新增至约145万人民币，增幅为45.45%。成都凡帕斯网络科技有限公司成立于2018年12月，法定代表人为公司创始人韩炜，公司经营范围包括软件开发、销售；网页设计；计算机软件技术服务；技术进出口。天眼查数据显示，该公司工商披露的股东中?
6 月 27 日，腾讯游戏年度发布会召开。此次发布会不仅公布了《QQ飞车》《天涯明月刀》等多款产品的最新举措，同时公布了超过 40 款产品。
【TechWeb】6月17日消息，腾讯游戏对外宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。据悉，腾讯游戏会在游戏登录和支付环节两种场景中发起人脸识别验证：在游戏登录环节：对疑似由未成年人操作的成年人帐号，在其登录游戏时即要求进行人脸识别验证?
今日，腾讯游戏宣布，经过多次灰度测试、技术调优后，正式升级未成年人保护措施：在对已实名未成年人“限玩、限充、宵禁”基础上，专门针对“孩子冒用家长身份信息绕过监管”的问题，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。
6月27日，腾讯召开了2020年的线上游戏发布会，其中公布了多大40多款的新游戏，很多玩家还不清楚都有哪些新的游戏，下面就来为大家分享一下这次腾讯游戏发布会的总结。
6月17日，腾讯游戏宣布自 6 月 17 日起腾讯游戏正式升级未成年人保护措施，扩大人脸识别技术应用范围，对疑似未成年人的用户进行甄别。这也意味着腾讯游戏对未成年人保护工作升级到了全新的3. 0 阶段。
DoNews 6月18日消息（记者 刘文轩）中国法律规定上架一款游戏必须拥有版号，苹果当然也遵守这一规定的要求。据GameLook报道，苹果确认将严格遵守中国法律对游戏产品的相关规定，并对在中国区运营的iOS平台游戏进行严格的资质审核。报道称，今年7月开始，无版号新游戏将无法通过苹果审核和上架中国区App Store。也就是说，iOS游戏想在中国上架，则必须获得版号。苹果在今年2月向开发者发出通知，要求6月30日前提交游戏版号。报道称?
昨日晚间，中国互联网协会发布《防范未成年人沉迷网络倡议书》。中国互联网协会称，近年来，因未成年人沉迷网络引起的社会矛盾凸显，引发社会普遍关注。为展现社会主流价值观，营造积极向上的网络文化环境，切实保护未成年人身心健康、防范网络沉迷
6 月 27 日， 2020 腾讯游戏年度发布会在线上成功举办。快手作为官方合作平台，对发布会进行了全程直播，并通过新游预约抽取Q币、快币等形式携手腾讯为玩家带来丰厚福利。据官方初步统计，当晚有超百万快手用户观看了这场发布会直播，直播间共收到1. 5 万条弹幕评论以及近万份礼物，新增游戏预约量超过 120 万。快手老铁亲历了一场长达 3 小时的游戏直播狂欢。40+款腾讯游戏全新动态 多重直播互动体验此次发布会是腾讯游戏自品牌升
近日，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门启动“剑网2020”专项行动，重点整治视听作品、电商平台、社交平台、在线教育、网络游戏等 5 个领域。严打短视频侵权盗版、网店盗版网盘账号密码、网络游戏私服外挂等行为，关闭一批恶意侵权社交账号，切断盗版网课灰色产业链。
昨天，据路透社报道，“腾讯计划成为爱奇艺的最大股东，正与拥有爱奇艺56.2%股份的百度谈判，一位知情人称，腾讯已经与百度进行了接触，商讨收购爱奇艺股份事宜;目前尚不清楚腾讯是否已经与爱奇艺进行了直接接触，也不清楚双方的合作计划。该计划仍处于早期阶段，随时可能更改。”
Epic上领取购买《方舟生存进化》后，很多玩家发现有多个DLC，但是下载DLC需要很大的存储空间，那么如何在不下载DLC的情况进入游戏呢，我们来看下具体的操作方法。
东芝是NAND闪存的发明人，1987年推出了全球首个NAND芯片，迄今已经33年了。如今继承东芝衣钵的是铠侠存储，他们提出了一种大胆的SSD技术—&m..
凤凰网科技讯 7月1日晚间消息，荣耀宣布将在7月2日召开新品发布会，正式推出荣耀X10 Max 大屏手机。此前荣耀曾经宣称，荣耀X10 Max 将会是 2020 年..
7月1日晚，瑞幸咖啡发布公告称宣布内部调查基本完成。伪造交易始于 2019 年 4 月，公司 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人民币，公司的成本和费用..
腾讯和老干妈之间的“闹剧”引发各界高度关注。根据警方通报，曹某、刘某利、郑某君三人伪造老干妈公司印章，冒充市场经营部经理，与腾..
7月1日晚间，瑞幸咖啡宣布内部调查已经基本完成，特别委员会发现早在2019年4月，伪造交易就已经开始了。根据瑞幸咖啡特别委员公布的调查结果，公司..
在网络上，大家都知道“南山必胜客”腾讯法务的厉害，今天腾讯因为老干妈广告被骗的事成为全网吃瓜的焦点，各路互联网厂商都蹭热点了。..
今天Intel公司也传出了断供中国第一大服务器厂商浪潮的消息，联系到之前华为、中兴公司的遭遇，这让很多人担心国内公司被美国卡脖子。幸运的是，国..
今天是海南离岛旅客免税购物新政实施的第一天，本次新政将海南离岛免税商品品种由 38 种增至 45 种，将每人每年免税购物额度从 3 万元提升至 10 万..
黄峥卸任拼多多CEO是回事？7 月 1 日，在上市即将满两年之际，新电商平台拼多多开始新一轮的架构调整。拼多多创始人、董事长黄峥通过致全员信的..
京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。刘强东担任该公司董事长，该公司估值超过 1300 亿人民币。..
据天眼查数据显示， 6 月 28 日，呼和浩特市圆汇物流有限公司成立，该公司注册资本 1 亿，法定代表人为吴益林，经营范围包括道路普通货物运输;仓储..
华为在开源软件上又迈出了坚定一步，正式宣布开源数据虚拟化引擎openLooKeng，开源社区官网（https://openlookeng.io）同步上线。openLooKeng致力..
今日晚间，瑞幸咖啡发布公告称，宣布内部调查基本完成。伪造交易始于 2019 年 4 月，公司 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人民币，公司的成本和费..
海南免税iPhone便宜2500元是怎么回事？为什么这么便宜？据了解，7月1日是海南离岛旅客免税购物新政实施的第一天。新政将海南离岛免税商品品种由 3..
瑞幸咖啡晚间发布公告，宣布内部调查基本完成，公司伪造交易始于 2019 年 4 月。瑞幸咖啡特别委员会还发现， 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人..
律师称李子柒维权难度较大是怎么回事？近日有网友在社交媒体上称，有越南博主抄袭李子柒 ：镜头语言和叙事节奏太像了。厨房，妆发，衣服，狗，还有..
中文在线发布公告称，预计 2020 年上半年的净利润为 2500 万元- 3000 万元。公司上年同期亏损1. 51 亿元。报告期内，公司“文学+”业务的收入大幅..
国家新闻出版署今日公布 2020 年 7 月份国产网络游戏审批信息，其中包含网易的《时空中的绘旅人》、腾讯控股的《最强魔斗士》。..
7 月 1 日，拼多多创始人黄峥致全员信宣布卸任CEO，另外，经董事会批准公司联合创始人、原CTO陈磊将出任首席执行官，黄峥则继续担任董事长。..
黄峥表示，拼多多将继续建立和完善合伙人制度。拼多多在 2018 年 7 月上市的时候，设立了合伙人制度的架构，但具体怎样选拔合伙人，合伙人担当的责..