权威报告：支付宝区块链授权专利数全球第一，近二、三名之和

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权威报告：支付宝区块链授权专利数全球第一，近二、三名之和

2020-07-01 16:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:7月 1 日，中国专利保护协会发布《2020年区块链领域全球授权专利报告》。报告显示，全球已获得授权的区块链专利排名中，支付宝以 212 件区块链授权专利数位列全球第一，接近第二名IBM( 136 件)和第三名Coinplug( 107 件)之和。

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这是权威机构首次公布全球区块链授权专利数量报告。今年 4 月公布的数据显示，在区块链专利申请领域，支付宝也以 2344 件的数量位列全球第一，超过2、 3 名总和。

这份区块链授权专利报告基于Derwent Innovation检索，从已经获得授权的公开专利来分析区块链领域的整体创新趋势。业内人士表示，授权专利意味着已通过初步审查、公开、实质审查等多个步骤，能更好地反映企业技术的“含金量”，具备衡量行业技术进步和企业研发实力的代表性和典型性。

统计显示，截至2020年 5 月14日，区块链领域在全球范围内共有3924件授权专利，其中获得专利数最多的是美国，占39%，韩国其次占21%，中国排名第三为19%，这在一定程度上说明这三个国家的市场最有可能率先落地区块链技术。

此外，报告将拥有 100 件以上授权专利的专利权人归纳为第一梯队，包括阿里巴巴(支付宝)、IBM以及来自韩国的Coinplug。其中排名第一位的阿里巴巴(含支付宝)，在全球范围内拥有的 212 件授权专利中，有 126 件是中国境外的国家/地区获得授权的专利，境外授权比例超过59%，可见阿里巴巴(支付宝)从一开始就着眼于全球区块链布局，并有较高的技术含量以获得境外的授权审批。

拥有 30 件- 100 件授权专利的专利权人被报告归纳为第二梯队，包括美国的埃森哲，美国银行，中国的腾讯等，但是第二梯队第一位的埃森哲的专利拥有量也只有 49 件，离第一梯队的 100 件以上还有较大的差距。

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