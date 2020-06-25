国家邮政局：端午节期间严防疫情通过寄递渠道传播

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息：昨日，国家邮政局发布通知称，应切实做好端午节期间行业疫情防控和服务保障工作，保障寄递服务渠道安全畅通。

通知指出，寄递企业要参照《疫情防控期间邮政快递生产作业场所操作规范建议》等相关工作要求，认真执行生产作业场所通风、消杀等疫情防控措施，做好从业人员安全教育和口罩等个人防护用品配备工作，配合地方政府防疫部门做好从业人员健康监测、疫情排查、核酸检测、隔离观察等工作。寄递企业对外营业场所要切实加强外来人员管理，根据当地分区分级管控要求，对外来人员采取测量体温、提示佩戴口罩、保持一米间距等管理措施。特别是疫情风险等级由低风险调整为中、高风险的地区，当地邮政管理部门和寄递企业要立即严格执行相应等级的防疫要求，严防疫情通过寄递渠道传播，严防从业人员发生聚集性感染。

此外，通知要求，端午节期间，各级邮政管理部门要严格落实寄递安全“三项制度”，严防各类禁寄物品进入寄递渠道。各级邮政管理部门和各寄递企业总部要严格落实 24 小时值班制度和领导带班制度，保持应急值班电话 24 小时畅通。要做好突发事件应对处置准备工作，遇事及时妥善处理，并按规定报送信息。