顺丰控股：5月速运物流业务营业收入同比增长41.46% 业务量6.36亿票

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顺丰控股：5月速运物流业务营业收入同比增长41.46% 业务量6.36亿票

2020-06-18 19:17 · 稿源：站长之家

今日，顺丰控股发布公告称， 5 月速运物流业务营业收入114. 54 亿元，同比增长41.46%;业务量6. 36 亿票，同比增长83.82%;单票收入18. 01 元，同比下降23.03%。

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