格力首款5G手机入网 抢先争夺智能家居入口

站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息：近日，格力全资子公司珠海艾维普信息技术有限公司申请的一款型号为G0515D的5G新机正式入网。
据工信部网站信息显示，该机采用6. 81 英寸显示屏，电池容量为4850mAh，支持双卡双待，是格力旗下的首款5G手机。
从认证照片来看，该机采用了挖孔屏的方案，后置四摄，支持背部指纹识别。业内人士表示，格力做手机的目的是为格力发展智能家居市场铺路，作为承担连接和控制智能家电产品的载体，格力会抢先争夺智能家居入口。
站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息：近日，格力全资子公司珠海艾维普信息技术有限公司申请的一款型号为G0515D的5G新机正式入网。
据工信部网站信息显示，该机采用6. 81 英寸显示屏，电池容量为4850mAh，支持双卡双待，是格力旗下的首款5G手机。
从认证照片来看，该机采用了挖孔屏的方案，后置四摄，支持背部指纹识别。业内人士表示，格力做手机的目的是为格力发展智能家居市场铺路，作为承担连接和控制智能家电产品的载体，格力会抢先争夺智能家居入口。
万物互联时代，智能家居产品正在成为新的消费趋势，在此背景下再叠加今年疫情的影响，具备健康、智能属性的高端家居产品更是迎来一波热潮。比如像非接触式智能床垫可以远程、无感的监测使用者心率、呼吸，体动、睡眠作息状况；跌倒监测垫能在浴室卫生间等更私密的场合监测到高危人群的意外摔倒；智能座椅同样能监测到使用者的体征情况，以及提醒使用者的坐姿及久坐风险等等。中国智能家居市场规模预计 2021 年将达到 4369 亿元，特
IDC的数据研究报告表明，未来 5 年内智能家居市场将以 14.9% 的复合增长率增长。大众化的需求已被释放，更多的智能家居单品与系统进入到大众市场已是必然趋势，智能家居不再是小范围内的市场，真正意义上拉开了全新的大消费时代帷幕。从全屋智能到空间智能 商业场景智能化需求旺盛2020 年，“空间智能化”元年的帷幕正式拉开，以萤石为代表的智能家居企业根据用户的真实需求，重塑空间价值场景。目前萤石正由全屋智能化向空间智能?
租房是毕业生们求职之后的又一场考试，毫不夸张地说，找到合适的房子一点也不比找工作轻松。据中国青年报调查发现，地段和交通(76.0%)是受访者租房时首要考虑的因素，其次是租金(66.2%)和周围环境(62.0%)，有60.0%的受访者租房时首要考虑安全性，其中租房的不安全感来自门窗设施不安全(63.0%)、入室偷盗行为(54.0%)等。居住安全王小姐毕业找房时，由于手头预算不高又想有独处空间，只能选择一套老旧小区的小户型住下。老小区没有配
据IDC的数据研究报告显示,近5年内智能家居市场将以14.9%的复合增长率增长。得益于物联网、人工智能、5G等新型技术的飞速发展,智能家居在短短数年间就已经相继渡过了“自动化”、单品智能化”、“物联网+家居场景”三个阶段,进入了当前的“人工智能+家居场景”的“智能”阶段,开启了智能家居对人的思维和意识的学习与探索。现阶段的智能家居融合了IoT、人工智能、边缘计算等信息技术,以前影视片段中一声令下就能控制所有家具电器、?
Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，在美国、英国、德国和法国的智能家居家庭中，有近30％配备了监控摄像头。国内监控摄像头的销售市场也在逐年扩张，早在 2017 年，天猫监控摄像头的出货量增速从31%涨到了77%，远高于其它家居类消费品，搜索量暴增94%。监控摄像头的成功，侧面印证出它日渐成为一款大众化的智能家居产品。监控摄像头，又名“智能摄像头”、“网络摄像机”， 2019 年，智能家居品牌萤石将其全新定义为“智?
在互联网、物联网、AI、云计算、大数据等技术的快速发展驱动下，智能家居市场近几年也迎来了一股新兴的浪潮。 2020 年在疫情的助推之下，人们逐渐意识到智能家居的便利性，潜藏的庞大的市场需求喷薄而出。 与传统家居作为冰冷的家装摆设不同，智能家居时代的到来，赋予家居个性化、智能化与品质化，并覆盖了智能照明、智能安防、智能家电、智能影音、智能遮凉等多个场景，而且无须接触的交互方式，也让处于疫情期的人们更有安全感
随着可语音操控的家电品类进一步扩张，智能音箱已经逐渐成为智慧家庭的控制中枢。6月1日，百度旗下国民级智能音箱品牌小度宣布与中国家电巨头美的生活小家电达成战略合作，小度助手及智能音箱产品将全面支持美的旗下多品类智能家电，小度语音控制标志也将出现在这些设备上。美的IoT拥有全品类智能白电产品和海量智能硬件数据, 通过与小度的深度合作，主动拓宽智能家居交互入口，为用户提供更丰富的AI语音服务，双方共创全屋智能家?
2020 年，蓄势已久的智能家居行业正迎来全面落地时刻，众多厂商连续发布多款新品，几乎涵盖智能影音、智能家电、智能照明等所有品类。行业落地背后，包含双重因素的推动。一方面，疫情影响下人们重新回归家庭，越发重视家居生活体验，另一方面，经过前几年的技术积累，智能家居对生活品质的提高，不再停留于想象，消费者对智能家居的接受度已达临界点。窥一斑而见全豹，在家庭音乐领域，消费者的家庭音娱需求已经开始改变。易观数?
6 月 17 日消息，型号为G0515D的5G新机入网，申请单位事珠海艾维普信息技术有限公司。资料显示，珠海艾维普信息技术有限公司是珠海格力电器股份有限公司的全资子公司，由此看来这是格力旗下的首款5G手机。
近日在工信部网站上出现了格力首款5G手机，这款手机的配置包括6. 81 英寸LCD挖孔屏，搭载骁龙765G处理器，后置四摄及电容式指纹识别模块，4850mAh电池，机身厚9.3mm，预计会在近期正式发布。
今日，天猫精灵举办春季新品发布会，发布四款新品及智能家居品牌“妙物” ，据官方介绍，这四新品分别是 10 寸家庭智慧大屏CC10、智能音箱X5、方糖2、“丝绒蓝版”智能美妆镜，应用了阿里自研的AI语音及视觉交互技术，将接入 170 万支付宝小程序。
5G在这两年一直是大家津津乐道的一个热点，很多朋友都知道未来是要用5G的，现在也已经有很多支持5G的手机了，有一些小伙伴就想问了，5g网络需要换手机吗？所以今天就来为大家介绍一下5G网络到底需要不需要换手机。
6 月 5 日，数码博主@数码闲聊站 曝光格力即将推出首款5G手机，搭载骁龙765G 5G SOC。@数码闲聊站 表示：“格力员工有福啦，董小姐即将推出旗下第一款5G手机，骁龙765G处理器，没个三四千下不了吧。”
准备好迎接5G平板初体验了吗？ 6 月 11 日零点，国内首款5G平板华为MatePad Pro 5G终于开售。从今年 2 月在西班牙巴塞罗那初露真容，到今年 5 月 27 日在国内开启预售，再到近半月之后的正式开售，华为可谓是吊足了人们对5G平板的期待。而这款5G时代的旗舰平板也不负众望，在限时优惠 300 元等活动助力下，华为MatePad Pro 5G一经开售就引发抢购，可见人们对加入5G连接的平板产品的巨大期待。一般人们想到5G技术时，最直观的想法就
工信部统计显示，我国5G基站数量以每周增加 1 万多个的数量在增长。目前我国已建成超25万个5G基站，有130款5G手机获得入网销售许可，5G终端连接数超过 3600 万。仅 4 月一个月，5G用户就增加了 700 多万。
小米集团董事长兼CEO雷军在采访中表示，去年年底，小米基本上已经清仓了4G手机，全力转5G。从年初到现在，小米已发布 5 款5G手机。“我们的仓库是空的，5G手机又上不来。”雷军表示，受疫情冲击，小米的5G战略也受到不利影响，复工复产时，小米下了“巨大决心”补贴工厂2. 5 亿元，拉动产能。
早在3G、4G时代，仅支持单卡功能的手机成为不少多卡用户心里的痛，为了满足多卡的使用，他们常常需要携带两台或更多的手机在身边，直到双卡双待功能开始逐渐普及，这一痛点才得以解决。在当下5G时代，大部分双卡手机都是4G+5G双卡双待，但还是有那么几个“优等生”成为全球首批提供5G+5G双卡双待功能的5G先锋，其中就有近日发布的iQOO Z1和Redmi 10X系列，他们除了支持5G+5G双卡双待功能之外，同时还支持SA/NSA双组网模式，以及完?
如今5G手机市场越来越大，手机种类更是层出不穷。在科技飞速发展的时代，手机也在不断进步，荣耀30系列就是一款刷新5G手机定义的产品，它用潮流好看的外观，丰富配置以及轻薄手感告诉人们，5G手机也可以轻盈漂亮倾心动人。荣耀30系列5G手机在外观方面与众不同，首次采用超大logo设计，搭配多种亮眼配色，超薄机身，带来5G手机中难得一遇的握感。新配色流光幻镜将两种镀膜的效果叠加，将机身背部做成一面明镜，于光影中邂逅万千变化
今年两会期间，5G再度成为关键热词。政府工作报告特别提及了要重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用。这是继 2017 年5G首次出现在政府工作报告中之后，第三次被“点名”，未来5G在我国经济建设中将占据十分重要的地位。拓展5G应用被列入政府工作报告，不仅仅表示今年中国会继续加快建网，还意味着 2020 年将是5G开拓应用之年，国内会有更多行业将有机会获得5G赋能。除了移动通
昨天美国的一项修改规定，即不再限制美国公司与华为合作制定5G标准。消息一出，有人认为美国这是要对华为解封的第一步，但实际情况并非如此。规则改变不应被视为美国在限制华为问题上的决心有