格力首款5G手机入网 抢先争夺智能家居入口

在互联网、物联网、AI、云计算、大数据等技术的快速发展驱动下，智能家居市场近几年也迎来了一股新兴的浪潮。 2020 年在疫情的助推之下，人们逐渐意识到智能家居的便利性，潜藏的庞大的市场需求喷薄而出。 与传统家居作为冰冷的家装摆设不同，智能家居时代的到来，赋予家居个性化、智能化与品质化，并覆盖了智能照明、智能安防、智能家电、智能影音、智能遮凉等多个场景，而且无须接触的交互方式，也让处于疫情期的人们更有安全感