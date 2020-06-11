安谋中国：Arm公司声明无中生有 公司运营一切正常

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息：今日，安谋中国针对“CEO吴雄昂”被罢免一事，再次发布声明称，Arm公司和厚朴投资向媒体发布的“Arm公司媒体声明稿”对安谋中国法定代表人、董事长及CEO吴雄昂先生的指控完全莫须有，已委托律师采取法律措施追究相关人员的法律责任。

安谋中国称，公司并未召开符合程序的董事会会议，也并未产生有效的导致人事变动的法律文件。安谋中国的相关运营一切正常。

昨日，安谋中国大股东ARM公司与厚朴投资联合发布声明称，罢免吴雄昂董事长兼首席执行官的决定符合安谋中国的最大利益。该决议于 2020 年 6 月 4 日举行的安谋中国董事会上达成，全程由位于中国上海的中伦律师事务所的指导下进行。基于举报人以及数位在职、离职员工的投诉，经过调查发现，美国公民吴雄昂的行为危害到了安谋中国的发展、公司股东以及利益相关者的利益。

以下为安谋中国声明全文：

安谋科技(中国)有限公司关于“Arm公司媒体声明稿”的严正声明

1、Arm公司和厚朴投资向媒体发布的“Arm公司媒体声明稿”对安谋中国法定代表人、董事长及CEO吴雄昂先生的指控完全莫须有，对吴雄昂先生及安谋中国的声誉造成了极大的负面影响。我司已委托律师采取法律措施追究相关人员的法律责任。

2、安谋中国董事会有其确定的召集程序和议事规则，违反程序进行的董事会会议不具有合法性，其结论也不应获得支持。公司并未召开符合程序的董事会会议，也并未产生有效的导致人事变动的法律文件。

3、安谋中国前雇员唐效麒 (Phil Tang) 因严重违规行为，已经于 2020 年 5 月 26 日被安谋中国解职，他不再代表安谋中国履行任何职能。

4、安谋中国的相关运营一切正常，我们将一如既往地向客户提供优质产品与服务。

安谋科技(中国)有限公司

2020 年 6 月 11 日