华为发致员工的一封信：持续奋斗 与公司共渡难关

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息：今日，华为心声社区发布华为轮值董事长郭平签发的《致员工的一封信》称，美国对华为定制修改“直接产品规则”，是为了进一步打击华为的先进性，扼制公司的发展。美国的行为，违背了最基本的公正原则，不仅会给芯片行业带来巨大的冲击，也将破坏全球产业合作的信任基础。

郭平在信中表示，这个规则的出台并不出人意料。美国对华为的打压是长期和持续性的，公司目前正在对此事件进行全面评估，预计业务将不可避免地受到一定的影响。值此困难时刻，更需要全体员工坚定信心，踏踏实实做好本职工作，持续奋斗，与公司共渡难关。

在此之前，华为发布声明回应称，强烈反对，华为公司始终致力于遵守适用的法律法规，履行与客户、供应商的契约义务，艰难地生存并努力向前发展。本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。美国利用自己的技术优势打压他国企业，必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心，最后伤害的是美国自己的利益。

5 月 15 日，美国商务部宣布将华为的临时许可再延长 90 天，推迟到 2020 年 8 月 13 日。同时，美国商务部还宣布，未经特别批准，禁止任何使用美国设备的芯片制造商向华为公司供应芯片。



