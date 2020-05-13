我国未成年网民规模1.75亿 网上学习排未成年网民上网活动第一位

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我国未成年网民规模1.75亿 网上学习排未成年网民上网活动第一位

2020-05-13 11:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息：今日，中国互联网络信息中心(cnnic)发布了《 2019 年全国未成年人互联网使用情况研究报告》。

报告显示，2019年我国未成年网民规模为1. 75 亿，未成年人互联网普及率达到93.1%。城乡未成年人的数字差距进一步弥合，城镇未成年人互联网普及率达到93.9%，农村未成年人达到90.3%，两群体的差异较 2018 年的5. 4 个百分点下降至3. 6 个百分点。32.9%的小学生网民在学龄前就开始使用互联网。

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其中，调查发现，未成年人认为互联网主要是：认识世界的窗口(67.1%)、日常学习的助手(66.1%)、娱乐放松的途径(59.3%)、便利生活的工具(53.1%)、认识朋友的渠道(36.5%)、自我表达的空间(18.8%)。

上网工具方面，未成年网民使用各类上网设备的比例，依次是手机(93.9%)、电视(56.7%)、台式电脑(45.0%)、笔记本电脑(31.5%)、平板电脑(28.9%)。未成年网民中，拥有属于自己的上网设备达到74.0%，其中自己有上网手机的为63.6%。

此外，报告还显示，未成年网民上网经常从事的各类活动中，排在前三位的是网上学习(89.6%)、听音乐(65.9%)、玩游戏(61.0%)。其他还包括：上网聊天(58.0%)、看短视频(46.2%)、搜索信息(44.9%)、看视频(37.5%)、看动画或漫画(33.2%)、使用社交网站(32.0%)等。

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据悉，该报告基于对全国 31 个省(区、市)的小学、初中、高中及中等职业学校 34661 名学生抽样调查，从未成年人互联网接入环境、互联网使用、网络素养教育、网络安全与防护等方面，展示了当前我国未成年人的互联网使用特点和网上生活状态。

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