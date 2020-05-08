任天堂1至3月利润暴涨2倍 因Switch游戏机需求激增

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任天堂1至3月利润暴涨2倍 因Switch游戏机需求激增

2020-05-08 21:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息：日本任天堂公司在5月7日发布了2020年第一季度财报业绩，在2020 年 1 月至 3 月期间，任天堂的营业利润为 894 亿日元(约 60 亿元)，利润飙升200%，主要原因是在这期间居家的人们对Switch游戏主机的需求暴增。

任天堂

任天堂2019 财年(从 2019年4月1日到2020年3月31日)年报显示，任天堂 2019 财年净销售额为1. 3085 万亿日元(约合123. 16 亿美元)，较上年同期的1. 2006 万亿日元增长9.0%;归属于任天堂母公司股东的净利润为2586. 41 亿日元(约合24. 34 亿美元)，较上年同期的1940. 09 亿日元增长33.3%。

导致任天堂财报利润大增的主要原因是全球各地都发布居家隔离令，在家的人们对游戏主机的需求大增。任天堂财报显示，Switch主机自发布以来截止到2020年3月末，累计销量是5577 万台，Switch游戏软件累计销量为3 亿 5624 万份。今年大火的《集合啦!动物森友会》前 6 周累计销量达到 1341 万份(美日欧地区)，超过NDS和3DS版本累计，成系列最佳。

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￥2099

另外任天堂还公布了Switch主机9 部销量爆表的第一方大作：

《马里奥赛车 8 豪华版》—— 2477 万

《任天堂明星大乱斗：特别版》—— 1884 万

《塞尔达传说：荒野之息》—— 1741 万

《超级马里奥：奥德赛》—— 1741 万

《宝可梦：剑/盾》—— 1737 万

《精灵宝可梦 Lets Go 皮卡丘/伊布》—— 1197 万

《集合啦!动物森友会》—— 1177 万

《喷射美少女2》—— 1013 万

《超级马里奥聚会》—— 1010 万

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