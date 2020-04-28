马斯克计划让SpaceX推出下一代太空望远镜

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:本周一，太空公司SpaceX CEO埃隆·马斯克向科学家表示，他想与天文学家合作，更深入了解太空，希望获得更清晰的可能存在生命的系外行星照片。

马斯克在一个视频会议对美国国家科学院、工程院委员会说道：“我对于未来的超大型太空望远镜感到非常兴奋。”

该委员会会议是一项为期十年调查的一部分，NASA、美国其他政府机构和科学家试图在该调查中确定天文学和天体物理学研究的重点。马斯克本次受邀，是为了解决有关大型卫星星座(如Starlink)带来的担忧。

马斯克表示，配备遮阳罩以阻挡太阳反射的“ VisorSat”卫星是一种潜在的解决方案。马斯克向科学家们保证，将根据需要采取进一步措施。并且解决方法“非常简单”。

除了保证减少卫星对天文学研究的影响，马斯克还提到了在轨道上合作建立“行星成像天文台(planet-imaging observatory)”的想法。这种望远镜的轨道比低地球轨道上的Starlink卫星高得多，不会受到任何巨型星座的干扰。

马斯克希望下一代星际飞船能在几年内实现正常飞行。届时，将使得更多的太空望远镜能够以极低的成本进入轨道。（cnet）