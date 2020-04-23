章泽天起诉知乎 涉及网络侵权责任纠纷

2017 年，因台词“smart is the new sexy”，美剧《生活大爆炸》获得霍金科学传播奖章，从此聪明与性感产生关联。在互联网行业，俞军可能是“最性感”的产品经理。网友总结的俞军“PM12 条”被奉为行业军规，影响了一代产品从业者。作为百度和滴滴的前产品掌舵者，俞军为人低调，很少参加外部活动。近期，他却活跃在知乎上，连续 14 天通过圆桌“产品经理新格局”及“产品经理进阶”圈子进行在线分享。交流过程中，俞军分享自身近