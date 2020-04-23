章泽天起诉知乎 涉及网络侵权责任纠纷

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章泽天起诉知乎 涉及网络侵权责任纠纷

2020-04-23 19:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息：据封面新闻报道，天眼查数据显示， 3 月 3 日，章泽天向北京互联网法院提起诉讼，以网络侵权责任纠纷为案由起诉知乎运营主体北京智者天下科技有限公司。

中国裁判文书网公开信息显示，该案已与3月25日完成民事一审判决。法院未公开判决书具体内容，理由为“人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形”。

据悉，“网络侵权责任纠纷”主要是侵犯人格权和侵犯著作权。其中人格权包括名誉权、肖像权、隐私权。

目前，知乎方面暂未回应。

QQ截图20200423190759.jpg

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