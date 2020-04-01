韵达回应阿里收购10%股份：无应披露而未披露事项

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息：今日，针对“阿里收购10%股份”一事，韵达股份表示：“截止目前公司无应披露而未披露事项。”
此前，路透援引知情人士称，阿里巴巴集团控股有限公司计划购买韵达控股至少10%的股份，或将最多收购韵达15%的股份，阿里巴巴打算从韵达控股股东聂腾云和陈立英手中购买股份。
昨日，针对此事，阿里巴巴集团方面回应称：“对市场传闻不予置评。”
受此影响，昨日，韵达股份午后直线涨停，报30. 81 元。
站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息：今日，针对“阿里收购10%股份”一事，韵达股份表示：“截止目前公司无应披露而未披露事项。”
此前，路透援引知情人士称，阿里巴巴集团控股有限公司计划购买韵达控股至少10%的股份，或将最多收购韵达15%的股份，阿里巴巴打算从韵达控股股东聂腾云和陈立英手中购买股份。
昨日，针对此事，阿里巴巴集团方面回应称：“对市场传闻不予置评。”
受此影响，昨日，韵达股份午后直线涨停，报30. 81 元。
3月31日路透社曾报道，有消息人士透露，阿里巴巴计划收购至少10%的韵达股份。对于阿里与韵达股票的收购传闻，菜鸟物流表示，“不予置评”。 3月31 日下午 5 时许，韵达股份董秘符勤以“正在开会为由”，拒绝了采访。晚上8： 30 许，当再一次致电符勤时，得到了同样的回复：“我们还在开会”。另有韵达股份相关人士表示，“以公告为准。”
今日，针对“计划购买韵达控股10%股份”一事，阿里巴巴集团方面回应称：“对市场传闻不予置评。”此前，路透援引知情人士称，阿里巴巴集团控股有限公司计划购买韵达控股至少10%的股份。
据路透社消息，阿里巴巴集团控股有限公司计划购买韵达至少10%的股份，这将成为阿里对大型快递公司的第五笔投资。受该消息影响，韵达股份股价直线拉升，截至发稿，韵达股价报30. 81 元，涨10%，总市值为685. 92 亿元。对此，阿里巴巴集团方面回应称，“对市场传闻不予置评”。
4月1日，针对传闻“阿里巴巴收购韵达10%股份”的传闻，韵达股份今日在互动平台上回应称，截止目前公司无应披露而未披露事项。昨日，路透社报道称，两名知情人士透露，阿里计划收购韵达至少10%股份，这将会成为阿里巴巴对大型快递企业的第 5 笔投资。
3月31日据路透社报道，阿里巴巴集团计划收购韵达控股有限公司至少10%的股份，这将会成为电子商务巨头阿里巴巴对大型快递企业所进行的第 5 笔投资。一位知情人士透露，阿里巴巴希望从韵达的创始人夫妇聂腾云、陈立英手中收购股份，目前聂腾云、陈立英夫妇通过其全资所有的上海罗杰斯投资管理公司持有韵达52.19%的股份。如果按照当前的市场价格计算，阿里巴巴想要收购的这部分股份的价格至少将达到7. 9亿美元。
3月4日消息，根据国家邮政局今日发布的数据显示，截至2月28日，全国邮政行业复工人员达 246 万人，复工率达90.2%，快件日揽收量和投递量分别达到1. 62 亿件和1. 6 亿件，复产率分别达到81%和80%，超额完成“ 2 月底产能恢复六成”的复工复产目标。据国家邮政局发布的 2020 年 1 月份中国快递发展指数报告显示，受疫情因素影响，预计 2 月份快递业务量约为 30 亿件，同比增长10%。
今日，小米集团副总裁、中国区总裁卢伟冰在微博上调研： 你最希望由哪家快寄公司做物流配送?选项包括京东、EMS、顺丰、三通一达。
科技的不断进步革新，我们享受到了互联网科技带给生活上的便利，也见证了互联网技术初露头角又在世界范围内大方光彩的过程。十年之前，也许我们无法想象十年后的今天网络会有如此大的革新。当互联网还在启蒙阶段的时候，企业通过线下门店的活动、群发短信、路边发传单、电视广播等方式进行宣传;互联网科技大爆炸的今天，很多企业在做决定前，会习惯性的搜索网上的相关信息，再进行决策，从而催生了网络推广这一行业。杭州蓝韵网络?
2020 年年初，保定“未来石·万达广场”隆重开业。视达AI智能货柜正式入驻万达广场。这是继去年下半年万达商业年会以来，SandStar视达与万达的再次合作，也是双方自 19 年起的第 4 次项目合作。据悉，本次视达为万达广场准备的AI智能货柜群共 4 台，位于商场 5 层扶梯口，距万达影城仅一步之遥。货柜对外售卖零食、饮料、玩具等多种商品。消费者扫码只需扫码开门，即可享受“无感支付、拿了就走”的便捷购物体验。随着影城的开业，
互联网时代的到来，传统营销已经失效，新型网络营销手段已经登上舞台，通过线上线下社区导向为中心，将会为企业创造持续的增长。传统营销逐渐被市场淘汰，究其根本原因就是消费者在消费行为上发生了本质上的变化。成龙拍摄的《霸王洗发水》广告，在各大电视台播出之后的影响并没有预想中的那么出色。而后来经过网友修改的“恶搞版《霸王洗发水》广告”在网络上播放后，得到了病毒式的传播，甚至远远大于原版广告的播放量。如今，喝
今日，国家邮政局发布了《进一步加强疫情防控期间邮政快递业安全生产工作》的通知。其中，通知要求，强化收寄验视执行力度，严防酒精类消毒杀菌物品进入寄递渠道，严防危险化学品假借消毒物品名义进入寄递渠道，严禁非法收寄野生动物及其制品。
杭城三月，春江水暖，梅家坞里的茶农们也迎来了新一季采摘西湖龙井的时节，天蒙凉，大家就背着茶篓奔向村前村后的茶山里，熟稔地掐下片片茶叶。两叶一芽，颗长2. 5 公分，茶农们守着老规矩，用一双双巧手汇成了今年的新茶原味。日头逐渐拔高，经过一早上的奋斗，茶农们也开始陆续返回，不过在归家之前，他们还要去到卢正浩，把这三月天的馈赠变成自己的劳动成果。当茶农来到卢正浩收茶点时，这里的工作人员也早已做好收鲜准备，为?
Dao Trust Limited旗下的数字股票服务平台—— SuperStock正式上线。据悉，SuperStock可有效帮助上市公司将股票升级为能够在上市公司商业体系内支付的生态货币、可实现7* 24 小时全天候交易的超级股票。这意味着，数字化让股票从专业的金融市场正式走向大众，每个人都拥有了自由平等的投资机会。迄今为止，股票诞生已 418 年，SuperStock在保持传统股票优势的同时，赋予了其全新的生命力，这次革新被业内人士称为股票2.0 时代的到?
3月24日消息，芯片巨头英特尔公司刚刚宣布暂停2019年宣布的200亿美元股票回购计划。在去年年底，Intel宣布了一项大型股票回购计划，预计在15-18个月内回购多达200亿美元的股票以回馈股东，从去年底到现在已经回购了76亿美元股票。
今天，菜鸟网络方面宣布，除湖北地区外，全国主要快递公司网点已实现100%复工，且每天处理的快递量超过去年同期。据菜鸟方面介绍，截至 3 月 8 日，全国复工的快递物流人员接近 300 万人。
3月25日消息，英特尔公司宣布已暂停其股票回购计划，以保持现金等资源用于其他需求。2019年英特尔曾宣布了一项200亿美元的股票回购计划，其中2020年第一季度合计购入76亿美元股票。
科技美学创始人那岩在直播结束后表示，其已购入200股小米股票。对此，小米集团董事长雷军反应强烈，直接转发微博对其表示了感谢。
美国当地时间3月9日周一股市开盘，包括道琼斯、纳斯达克、标准普尔三大股指开盘后跌幅均超过7%，其中道琼斯指数一日狂泻逾 2000 点，触发熔断机制。受到大盘下跌影响，包括苹果、微软、谷歌、特斯拉等几乎所有科技类股票在当日均大幅下跌。
3月3日消息，激进投资基金Elliott Management此前大约以10亿美元收购了推特公司4%左右的股份，现在他们正打算推荐董事进入推特的董事会。推特在今年年初有3个董事的需要进行重新选出，该基金推荐了4位董事人员。
3 月 23 日，软银集团发布消息宣布未来一年将出售高达4. 5 万亿日元资产，用以回购股票和减少债务。孙正义称：这一计划是软银历史上规模最大的股票回购，反映出我们对业务的坚定信心。