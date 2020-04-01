韵达回应阿里收购10%股份：无应披露而未披露事项

杭城三月，春江水暖，梅家坞里的茶农们也迎来了新一季采摘西湖龙井的时节，天蒙凉，大家就背着茶篓奔向村前村后的茶山里，熟稔地掐下片片茶叶。两叶一芽，颗长2. 5 公分，茶农们守着老规矩，用一双双巧手汇成了今年的新茶原味。日头逐渐拔高，经过一早上的奋斗，茶农们也开始陆续返回，不过在归家之前，他们还要去到卢正浩，把这三月天的馈赠变成自己的劳动成果。当茶农来到卢正浩收茶点时，这里的工作人员也早已做好收鲜准备，为?