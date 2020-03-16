百度健康成立 经营范围包括医疗器械、健康咨询

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百度健康成立 经营范围包括医疗器械、健康咨询

2020-03-16 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日 消息：继阿里腾讯之后，百度也要“投注”大健康了。天眼查数据显示， 3 月 12 日，百度正式成立了百度健康(北京)科技有限公司(下称“百度健康”)。该公司由北京百度网讯科技有限公司全资控股，注册资本 3000 万元，法人代表为百度百科医典副总经理李宁，经营范围包括医疗器械I、II类、健康管理、健康咨询、心理咨询、零售药品及销售第三类医疗器械等。

新冠疫情之下，医疗健康相关产品均获得大爆发。为此，业内纷纷猜测称百度这是要模仿阿里、腾讯和京东，在大健康领域下注。

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对此，百度方面回应称百度健康只是将原有的“百科医典”和“问医生”等业务做整合，是一次单纯的工商变更行为。后续的发展需要等待进一步的公开。

事实上，早在 2015 年，百度便成立了移动医疗事业部，但是 2017 年被整体裁撤。当时百度称，此举是对医疗业务进行组织架构调整和优化，未来百度医疗业务的布局将集中在人工智能领域，以便更好地适应医疗行业的发展。

疫情之前，百度便建设了“百科医典”并于 2019 年 6 月上线，为用户提供健康科普知识。此外，疫情期间，百度还上线了"医疗健康中心"小程序，为网友提供免费问医生服务。

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