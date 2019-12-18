邬贺铨：未来拍电影5G可取代小鲜肉 能省不少钱

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息：今天下午，新浪“ 2019 科技风云榜”年度盛典今日在北京香格里拉酒店开幕。中国工程院院士邬贺铨在发表演讲时表示：5G作为一种无线传输技术，把人工智能、物联网、大数据串联起来，给互联网发展增加了新的引擎。

邬贺铨称，5G技术在价值观和创造力上也带来了极大的空间。因为5G的终端上了云，能力很强，可以做很多软件。“将来拍电影、拍电视不用花钱去请小鲜肉、小鲜花，画一个就可以。”

以下为邬贺铨演讲实录：

我们走过了第一代移动通信，它是模拟的，依靠频率来区分一个蜂窝里头的不同用户。以GSM为代表的2G是数字的，以时续的不同来区分用户。3G都是码分多址，以码道的不同区分用户。4G把频率的时间码道的多维因素利用起来，频分多址使得峰值可以达到 100 兆。现在5G来了，这几代移动通讯都是遵循着 10 年一代，峰值速率 10 年 1000 倍的速度在发展。5G的峰值未来是可以做到 20 个G，但是它是在工作的毫米波频段800M，整个蜂窝都给这一个用户用，有这么高的带宽，还得说明，服务器都在旁边，网络上的传输限制基本上没有。

目前实际上是做不到一秒钟下载一部高清电影的，实际上一秒钟下载一部高清电影也不是刚需， 1 分钟就不行了吗?中国人别的不多，时间还是有的。

5G最重要的变化跟前几代比，主要是从面向个人到面向产业和智慧诚实的应用，增强移动宽带，广覆盖、大连接、低时延是它的三大特点。它基本上仍然遵循着我们通信的原理，把蜂窝做得更密，每个用户的带宽更宽，多天线使得增加了波速弧形，另外频谱展宽，所以5G跟4G比，在多项性能上是有1— 2 个无线接口的延时可以缩减到只有 1 毫秒，但移动性能能做到每小时 500 公里的时速。另外连接密度一平方公里现在做到 100 万个传感器可以联网。

5G本身可以接终端的智能手机，智能眼镜有 120 个G。超高清的电视8K出来了，将来还要发展的更快。VR也会来，VR不仅是带宽，对时延要求也很低，一般控制在 7 毫秒，这样就不至于戴上眼镜眩晕。所以，5G能够适应高清、超高清视频和VR/AR对带宽、时延的要求，会激活超高清视频和VR/AR。

5G也会给物联网带来新的一种能力，5G本身对物联网的要求是 1 平方公里 100 万个传感器联网，传输时延不超过 10 秒，丢包率部分高于1%。过去没有5G之前，没有光纤连，通过无线连，无线带宽不够，时延比较大。物联网感知的数据 送到后台，这些大数据、人工智能分析已经不是实时的了。分析的决策回来已经错过了时间，而现在5G把它们无缝连接融合在一起，把AI+IoT，我们叫做IoT型的物联网。一般而言，物联网的终端是比较简单的，能力比较差，现在通过上云，云端的能力虚拟化下沉到终端，增强了终端的能力。当然这个能力不是仅靠IoT模块的，还有芯片、软件、工具，并且还有一些加密、安全等等的能力赋予上去。

5G究竟怎么赋能新生活，引用马斯洛的需求模型，人的需求分为生理需求、安全需求、社会需求、尊重的需要和自我实现。我们首先说最底层的生理需求，衣食住行。