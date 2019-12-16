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全国百大打车难地点发布 学校和住宅区周边占比最高

2019-12-16 15:13 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:今日，高德地图与中国社会科学院社会学研究所联合发布了《 2019 年度打车难分析报告》，报告显示， 2019 年全国主要城市 100 个打车难地点主要集中在华北和华东地区。其中，天津市和济南市各有 10 个地点上榜，全国城市 100 个打车难地点中，学校和住宅区周边地点均为 19 处，占比最高，其次为景区周边，共有 16 处。

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十大打车难火车站中，北京和天津各上榜三席，分别为北京站、北京西站、北京南站、武清站、天津西站、天津站。其余四个分别为济南站、合肥南站、上海南站和佛山顺德站。

此外，十大打车难商圈分别为，北京西单商业街、万达广场济南高新店、南京夫子庙-秦淮风光带、南京中央商场(新街口商业步行区)、南京 1912 街区、上海龙之梦购物公园、上海正大广场、苏州中心商场、长沙黄兴南路步行商业街和重庆日月光中心。

据悉，该报告利用高德地图交通大数据、出行大数据和位置大数据，将城市道路路况、定位热度、应答率等数据维度综合研判，在全国 20 个主要城市综合研判出 100 个打车难地点。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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